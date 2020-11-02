  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pakistan, Esed’e tıbbi yardım gönderdi
Dünya

Pakistan, Esed’e tıbbi yardım gönderdi

Türkiye’nin en yakın dostu olan Pakistan’dan Esed rejimine tıbbi yardım gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:42:00 -
Pakistan, Esed’e tıbbi yardım gönderdi

Pakistan tarafından Suriye’deki Beşar Esed rejimine gönderilen tıbbi yardım uçağının dün sabah saatlerinde Şam Uluslasarası Havaalanı’na indiği ifade edildi. Beraberindeki tıbbi heyetle Şam’a inen Pakistan uçağını Esed’in Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat karşıladı. Tıbbi yardım malzemelerinin Suriye’de Beşar Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde patlak veren koronavirüs salgınıyla mücadele için kullanılacağı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den İran sınır hattında flaş hamle
Dünya

Türkiye'den İran sınır hattında flaş hamle

Türkiye-İran sınır hattında yapımı süren 'Sınır Duvarı Projesi'nde sona gelindi. Proje yıl sonuna doğru teslim edilecek.
ABD'den yeni kararlar: Bu adımın sancısını Ortadoğu ülkeleri çekecek
Dünya

ABD'den yeni kararlar: Bu adımın sancısını Ortadoğu ülkeleri çekecek

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Afrika, Avrupa ve Ortadoğu'daki ateşelikleri yeniden düzenleme kararı alırken, bir yetkili bu atılan ad..
Sosyal medyadan duyurdu... DSÖ Genel Direktörüne koronavirüs şoku!
Dünya

Sosyal medyadan duyurdu... DSÖ Genel Direktörüne koronavirüs şoku!

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığını açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay