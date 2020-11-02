Pakistan, Esed’e tıbbi yardım gönderdi
Türkiye’nin en yakın dostu olan Pakistan’dan Esed rejimine tıbbi yardım gönderdi.
Pakistan tarafından Suriye’deki Beşar Esed rejimine gönderilen tıbbi yardım uçağının dün sabah saatlerinde Şam Uluslasarası Havaalanı’na indiği ifade edildi. Beraberindeki tıbbi heyetle Şam’a inen Pakistan uçağını Esed’in Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat karşıladı. Tıbbi yardım malzemelerinin Suriye’de Beşar Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde patlak veren koronavirüs salgınıyla mücadele için kullanılacağı ifade edildi.