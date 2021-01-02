Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 184 vaka tespit edildi, toplam sayı 484 bin 362’ye yükseldi.

Son 24 saatte 82 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 258’e, iyileşenlerin de 438 bin 974’e çıktı.

Öte yandan dün Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pekin yönetiminin İslamabad'a acil kullanım için 1 milyon doz Kovid-19 aşısı sağlayacağını söylemişti.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığına göre, ülke genelinde bugün 7 bin 203 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine vaka sayısı 758 bin 473'e yükseldi.

Bugün 226 kişi Kovid-19 nedeniyle vefat etti, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 22 bin 555 oldu.

Şimdiye kadar iyileşen kişi sayısı 625 bin 518, Kovid-19 tedavisi görenlerin sayısı ise 110 bin 400 olarak güncellendi.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 2 bin 295 artarak 117 bin 373'e yükseldi.

Bugün 3 bin 321 kişi sağlığına kavuştu, iyileşen kişi sayısı 94 bin 492, aktif vakalar ise 22 bin 398 oldu.

Son 24 saatte 9 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Malezya'da, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 483'e ulaştı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 3 bin 59 artarak 242 bin 768’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 31 artışla 3 bin 585’e yükseldi.

Son bir günde 26 bin 579 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 711 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.







