Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 795 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 420 bin 294’e yükseldi.

Son 24 saatte 37 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 8 bin 398’e, iyileşenlerin sayısı 356 bin 542’ye ulaştı.

Pakistan’da 24 gündür günlük vakalar 2 binin üzerinde seyrediyor.

Öte yandan, başkent İslamabad’da ülkenin simgelerinden olan Faysal Camisi’nde namaz kılmak yasaklandı. Bir sonraki emre kadar namazlar caminin avlusunda kılınacak.

- Endonezya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 5 bin 754 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 581 bin 550’ye çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 127 artarak 17 bin 867’ye, iyileşenlerin sayısı 4 bin 431 artarak 479 bin 202’ye ulaştı.

- Malezya

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1600 artarak 74 bin 294'e, aktif vakalar ise 11 bin 604'e yükseldi.

Son 24 saatte 2 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 384'e ulaştı.

Öte yandan Malezya Turizm, Sanat ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bu yıl Malezya'ya gelen turist sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 78,6 düştüğü bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, sene başından bu yana Malezya'ya 4,2 milyon turistin geldiği kaydedildi.

- Japonya

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1522 artarak 165 bin 174’e, ölü sayısı 39 artışla 2 bin 411’e yükseldi.

Son bir günde 20 bin 159 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 530 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.



