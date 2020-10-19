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Aktüel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Aktüel

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:35:05 -
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 433 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı da 323 bin 452’ye ulaştı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 659’a çıktı.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 307 bin 409'a yükseldi.

Pakistan’da 9 bin 384 aktif vaka bulunuyor.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 373 artışla 365 bin 240’a çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 106 artarak 12 bin 617’ye, iyileşenlerin sayısı da 3 bin 919 artarak 289 bin 243’e ulaştı.

Vaka sayısı başkent Cakarta'da 95 bin 253’e, Doğu Cava'da 49 bin 174’e, Bali'de 10 bin 880’e ve Açe'de 6 bin 667’ye çıktı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 865 artarak toplam 21 bin 363'e, aktif vakalar ise 7 bin 456'ya yükseldi.

Bugün 455 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 13 bin 717'ye çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 3 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 190'a ulaştı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 318 artarak 94 bin 245’e, ölü sayısı 2 artışla 1690’a yükseldi.

Son bir günde 7 bin 485 kişiye virüs testi yapılırken, ülke geneli yoğun bakım servislerinde 144 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.

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