Pakistan duyurdu: İran tarafından saldırı yapıldı
İran tarafından Pakistan Ordusu'na düzenlenen silahlı saldırıda 1 askerin öldüğü açıklandı.
Pakistan, İran sınırları içerisinden düzenlenen silahlı saldırıda bir askerlerinin öldüğünü açıkladı.
Pakistan ordusundan dün yapılan açıklamada, olayın Belucistan eyaletinin İran sınırındaki Çukab bölgesinde meydana geldiği belirtildi.
Ordunun açıklamasında, ordu güçlerine bağlı "Serhad Birlikleri"nin saldırıyla hedef alındığı, hafif silahlarla açılan ateçte bir askerin öldüğü kaydedildi.
Pakistan, olayın ardından İran'a saldırıyla ilgili bilgi verildiğini ifade etti. İran olaya dair açıklamada bulunmadı.
Saldırıyı üstlenen bir grup olmadı.
İki ülke arasındaki 800 kilometrelik sınır hattı, dağlık ve çöllük bölgelerden oluşuyor. Bu sınır hattında Beluç silahlı grupların aktif olduğu biliniyor.
Kaynak: Mepa News