Pakistan duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 5 terörist öldürüldü.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Yetkililer, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktığını duyurdu.
Çatışmada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten yetkililer, çok sayıda silah, patlayıcı madde ve mühimmatın da ele geçirildiğini belirtti.
Yerel basında teröristlerin Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu olduğu bildiriliyor.
Diğer yandan, güvenlik güçlerinin operasyonu, Pakistan Deniz Kuvvetleri personelini taşıyan araca pusu kurulması sonucu 1 personelin ölmesi, 2’sinin yaralanmasının ardından geldi. Dün gerçekleştirilen saldırıyı BLA üstlenmişti.