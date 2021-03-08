  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pakistan duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Dünya

Pakistan duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 5 terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 18:17:00 -
Pakistan duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Yetkililer, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktığını duyurdu.

Çatışmada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten yetkililer, çok sayıda silah, patlayıcı madde ve mühimmatın da ele geçirildiğini belirtti.

Yerel basında teröristlerin Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu olduğu bildiriliyor.

Diğer yandan, güvenlik güçlerinin operasyonu, Pakistan Deniz Kuvvetleri personelini taşıyan araca pusu kurulması sonucu 1 personelin ölmesi, 2’sinin yaralanmasının ardından geldi. Dün gerçekleştirilen saldırıyı BLA üstlenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çevir kazı yanmasın Akşener! İmamoğlu'nun skandalına 'yuvarlak' cevap
Siyaset

Çevir kazı yanmasın Akşener! İmamoğlu'nun skandalına 'yuvarlak' cevap

İBB Başkanı Ekrem imamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla attığı ve Pervin Buldan ve Meral Akşener'i etiketlediği tweet, İYİ Par..
İmamoğlu, Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalını böyle savundu
Gündem

İmamoğlu, Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalını böyle savundu

İstanbullulara hizmet yerine skandallarla gündeme gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün tepki çeken Kadınlar Günü mesajını "İçi tam..
'Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?' Mustafa Sarıgül bu kez net konuştu
Gündem

'Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?' Mustafa Sarıgül bu kez net konuştu

Daha önce yaptığı açıklamalarla topu taca atan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Cumhur İttifakı'na katılacak mısınız?..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay