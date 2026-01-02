  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Trump "vurmaya hazırız" demişti... İran'dan cevap geldi! "Askerlerinize..."

Bebek katillerinden tiyatro İran’daki kalkışmaya İsrail desteği

Güney Amerika ülkesi kararını Türkiye’den yana kullandı Kolombiya da Bayraktar dedi

BAE ile Suudi Arabistan karşı karşıya! Hava saldırısı başladı

Jet sosyetenin kirli çamaşırları bir bir dökülüyor! Ünlü influencer tek tek isim verdi: Boğaz'daki yalı partilerinde uyuşturucu skandalı patlak verdi

Yerine o ismi getirmiş! Esad kalıntılarının gizli elebaşı belli oldu

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar

‘Derdi sistem değil makam’ Oktay Saral’dan Fırıldak İmamoğlu’na sert tepki!

Alevi nefreti Ekrem’in adamlarına da sirayet etti: 'Korsan Cemevi' CHP’yi karıştırdı
Dünya Pakistan Belucistan’da patlama: 1 ölü, 5 yaralı
Dünya

Pakistan Belucistan’da patlama: 1 ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Pakistan Belucistan’da patlama: 1 ölü, 5 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde meydana gelen patlama can aldı. Bir kişi hayatını kaybederken beş kişi yaralandı, saldırı bölgede tırmanan silahlı şiddeti yeniden gündeme getirdi.

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletine bağlı Sibi kentinde, perşembe gecesi bir patlama meydana geldi. Polis kaynaklarına göre patlama, Chainak Chowk yakınlarında yaşandı. Olayda bir kişi yaşamını yitirirken, beş kişi de yaralandı.

Yetkililer, patlamanın el yapımı bir patlayıcıyla gerçekleştirildiğini ve sivillerin hedef alındığını aktardı. Olayın ardından bölge güvenlik çemberine alındı ve delil toplama çalışmaları başlatıldı.

Saldırının sorumluluğunu henüz hiçbir grup üstlenmedi. Güvenlik güçleri bölgede arama tarama faaliyetlerini sürdürürken, olayın arkasındaki faillerin tespiti için soruşturma başlatıldı.

BELUCİSTAN’DA GÜVENLİK ENDİŞESİ ARTIYOR

Pakistan’ın en büyük ancak 'en yoksul eyaleti' olan Belucistan, uzun süredir düşük yoğunluklu silahlı saldırılara sahne oluyor. Bölgedeki silahlı grupların, ekonomik dışlanma ve kaynak paylaşımı gerekçesiyle merkezi yönetime karşı eylemler düzenlediği aktarılıyor.

Aynı zamanda Belucistan, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) güzergahında yer alması nedeniyle stratejik öneme sahip. Bu durum, bölgedeki güvenlik risklerini daha da artırıyor.

Çin’den dev hamle: Dünyanın en büyük serbest ticaret alanını kurdu
Çin’den dev hamle: Dünyanın en büyük serbest ticaret alanını kurdu

Aktüel

Çin’den dev hamle: Dünyanın en büyük serbest ticaret alanını kurdu

Dünya tarihinde bir ilk: Arılar artık mahkemede hak arayacak
Dünya tarihinde bir ilk: Arılar artık mahkemede hak arayacak

Dünya

Dünya tarihinde bir ilk: Arılar artık mahkemede hak arayacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23