Pakistan Belucistan’da patlama: 1 ölü, 5 yaralı

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletine bağlı Sibi kentinde, perşembe gecesi bir patlama meydana geldi. Polis kaynaklarına göre patlama, Chainak Chowk yakınlarında yaşandı. Olayda bir kişi yaşamını yitirirken, beş kişi de yaralandı.

Yetkililer, patlamanın el yapımı bir patlayıcıyla gerçekleştirildiğini ve sivillerin hedef alındığını aktardı. Olayın ardından bölge güvenlik çemberine alındı ve delil toplama çalışmaları başlatıldı.

Saldırının sorumluluğunu henüz hiçbir grup üstlenmedi. Güvenlik güçleri bölgede arama tarama faaliyetlerini sürdürürken, olayın arkasındaki faillerin tespiti için soruşturma başlatıldı.

BELUCİSTAN’DA GÜVENLİK ENDİŞESİ ARTIYOR

Pakistan’ın en büyük ancak 'en yoksul eyaleti' olan Belucistan, uzun süredir düşük yoğunluklu silahlı saldırılara sahne oluyor. Bölgedeki silahlı grupların, ekonomik dışlanma ve kaynak paylaşımı gerekçesiyle merkezi yönetime karşı eylemler düzenlediği aktarılıyor.

Aynı zamanda Belucistan, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) güzergahında yer alması nedeniyle stratejik öneme sahip. Bu durum, bölgedeki güvenlik risklerini daha da artırıyor.