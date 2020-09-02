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Aktüel Pakistan Başbakanı Khan'dan cezaevlerindeki 1184 kadının serbest bırakılması talimatı
Aktüel

Pakistan Başbakanı Khan'dan cezaevlerindeki 1184 kadının serbest bırakılması talimatı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 19:23:57 -
Pakistan Başbakanı Khan'dan cezaevlerindeki 1184 kadının serbest bırakılması talimatı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Khan, cezaevlerindeki 1184 kadınının serbest bırakılması talimatı verdi.

Khan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yetkililere, tutuklu yargılanan ve hüküm giymiş 1184 kadınının serbest bırakılması emrini verdiğini duyurdu.

Paylaşımda Khan, Nisan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Yüksek Mahkeme tarafından verilen karara atıfta bulunarak, "İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari ve Avukat Ali Zafar ile yaptığım görüşmenin ardından, yargılanan ve hükümlü 1184 kadının salıverilmesi için ilgili kararın derhal uygulanmasını istedim." ifadelerini kullandı.

Mazari ise Khan'ın bu kararını, "insan hakları ve insani yaklaşım açısından büyük bir ilerleme" olarak nitelendirdi.

Nisan ayında, Kovid-19 salgınının etkisini artırmasının ardından, Yüksek Mahkeme, üç yıldan az ceza gerektiren suçlardan hüküm giyen ve yargılamaları devam edenlerin serbest bırakılmasına karar vermişti.

Pakistan'daki 14 cezaevinin kapasitesi 57 bin 742 olarak açıklanırken, bu cezaevlerinde 77 bin 275 mahkum bulunuyor.

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