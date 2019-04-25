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Pakistan Başbakanı Khan Çin’e gidiyor

Pakistan Başbakanı Imran Khan, dört günlük resmi ziyaret için Çin’e gidiyor.

25 Nisan 2019 Perşembe 13:03
Pakistan Başbakanı Khan Çin’e gidiyor

Pakistan Başbakanı Imran Khan, dört günlük resmi ziyaret için Çin’e gidiyor.


Pakistan Başbakanı Imran Khan, Çin’e gerçekleştireceği resmi ziyaret için ülkesinden ayrıldı. Khan dört gün sürecek ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelecek. Pakistan Başbakanı Khan’ın İpek Yolu için Yol ve Kuşak Zirvesi’nde konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. İpek Yolu için Yol ve Kuşak Zirvesi kapsamında çeşitli görüşmeler de gerçekleştirmesi beklenen Khan, Çin Devlet Başkanı Jinping ve Çin Premier’i Li Keqiang ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.


Çin’de gerçekleştirilecek zirveye 100 ülkeden temsilciler katılacak.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 13:03
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