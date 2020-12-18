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Aktüel Pakistan Başbakanı Han'dan Afganistan'daki taraflara şiddeti azaltma ve ateşkes çağrısı
Aktüel

Pakistan Başbakanı Han'dan Afganistan'daki taraflara şiddeti azaltma ve ateşkes çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 17:03:04 -
Pakistan Başbakanı Han'dan Afganistan'daki taraflara şiddeti azaltma ve ateşkes çağrısı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan’da devam eden yüksek seviyedeki şiddet dolayısıyla endişeli olduğunu belirterek, taraflara çatışmaları azaltmaları ve ateşkes çağrısında bulundu.

Pakistan'a resmi ziyarette bulunan Taliban Siyasi İşler Şef Yardımcısı Molla Abdul Gani Baradar başkanlığındaki heyetle başkent İslamabad'da bir araya gelen Han, Afganistan’da artan şiddet konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Han, tüm taraflara ateşkese yol açacak şekilde şiddeti azaltmaları çağrısında bulunarak, Afganistan’daki çatışmada askeri bir çözümün olmadığına dikkat çekti.

Afganlararası müzakerelerin Afganların liderliğinde ve onların sahip olduğu barış süreci aracılığıyla kalıcı barış ve istikrara ulaşmada tarihi fırsat sunduğunu ifade eden Han, barış sürecini sekteye uğratmaya çalışanlara karşı da uyarıda bulundu.

Han, Afganistan’da barış ve istikrarın, ülkeye ve bölgeye fayda sağlayan ekonomik kalkınmaya ve bölgesel entegrasyona ivme kazandıracağını kaydetti.

- Taliban'dan 4 ayda ikinci ziyaret

Baradar başkanlığındaki heyet, 3 günlük resmi ziyaret kapsamında 16 Aralık'ta Pakistan'a gelmişti. Heyet, aynı gün Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüşmüştü.​​​​​​​

Görüşmelerin ana gündem maddeleri arasında devam eden Afgan barış süreci, Pakistan’daki Afganistanlı mültecilerin geri dönüşleri ve sınır ticaretinde Afganistanlı tacirlerin karşılaştığı problemler yer alıyordu.

Taliban, son 4 ayda Pakistan'ı ikinci kez ziyaret ediyor. Taliban Siyasi İşler Şefi Yardımcısı Baradar başkanlığındaki Afgan heyeti, ağustosta da Pakistan'ı ziyaret etmişti.

Taliban ile Afganistan heyetleri arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan ve 2 Aralık'ta uzlaşma sağlanan müzakerelerin birinci aşamasının ardından ikinci aşamaya geçilmişti.

Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyetleri arasında ikinci aşaması devam eden müzakerelere 14 Aralık’ta 23 gün ara verilmişti.

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