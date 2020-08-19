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Aktüel Pakistan Başbakanı Han: "Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız"
Aktüel

Pakistan Başbakanı Han: "Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 09:35:21 -
Pakistan Başbakanı Han: "Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız"

ANKARA (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, Filistinler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanımayacaklarını bildirdi.

Han, görevdeki ikinci yılını tamamlaması vesilesiyle yerel televizyon kanalı Dunya News'e verdiği röportajda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararına ilişkin, İslamabad'ın İsrail'i tanıma anlamına gelecek benzeri bir adım atma düşüncesinde olmadığını ifade etti.

Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın Filistin davasına koşulsuz desteğini sürdürdüklerini vurgulayan Han, "İsrail'e karşı duruşumuz nettir. Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız. Bu da ancak iki devletli bir çözümle mümkün olabilir." diye konuştu.

Han, Pakistan açısından İsrail'i tanımanın Hindistan ile ihtilaflı Keşmir'deki haklarından vazgeçmek anlamına geleceğini, iki sorunun aynı tarihsel köklere sahip olduğunu vurguladı.

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