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Aktüel

Pakistan Başbakanı Han, Ayasofya-i Kebir Camii kararı dolayısıyla Türkiye'yi kutladı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 15:09:54 -
Pakistan Başbakanı Han, Ayasofya-i Kebir Camii kararı dolayısıyla Türkiye'yi kutladı

KARAÇİ (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması dolayısıyla Türkiye'yi kutladı.

Han, dün akşam geç saatlerde Twitter’dan yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii'nde 86 yıl aranın ardından ilk ibadetin yapıldığı bu tarihi günde Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladığını bildirdi.

Aralarında Pakistan Cemaat-i İslami Partisi (JI) lideri Siracül Hak, Pencap Başbakanı Osman Buzdar ve çok sayıda Pakistanlı milletvekilinin de bulunduğu siyasetçiler de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasından dolayı sosyal medyada memnuniyetlerini ifade eden mesajlar paylaştı.

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