Pakistan bağımsızlığının 73. yılını kutluyor

ANKARA/KARAÇİ (AA) - Pakistan'da, ülkenin İngiltere'den 14 Ağustos 1947'de kazandığı bağımsızlığının 73. yılı dolayısıyla kutlamalar düzenlendi.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre, ülke genelinde, Muhammed Ali Cinnah tarafından 73 yıl önce ilan edilen bağımsızlığın yıl dönümünde, başkent İslamabad'da 31, 4 eyalet başkentinde de 21 pare top atışı yapıldı.

Ayrıca Karaçi'de Cinnah'ın "Mezar-ı Kaid" ve Lahor'da Pakistan'ın ulusal şairi Muhammed İkbal'in "Mezar-ı İkbal" olarak bilinen anıt mezarlarında askeri tören gerçekleştirildi.

Ülkede resmi ve özel dairelerde bayrak çekme törenleri, özel programlar da tertip edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında askeri geçit törenlerinden yürüyüşlere kadar çeşitli sosyal etkinliklerin düzenlendiği ülkede, sokaklar Pakistan bayrağının yeşil beyaz renkleriyle donatıldı.

Bağımsızlık günü kutlama alanlarına girişlerde el dezenfektanlarının bulundurulması, katılımcıların maske takması ve sosyal mesafeye dikkat etmesi zorunlu tutuldu.



- Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'den Keşmir halkına destek mesajı

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin ulusal bayrağı göndere çektiği ana törene parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis ile üst kanadı Senatonun başkanları, kuvvet komutanları, bakanlar ve üst düzey hükümet yetkilileri katıldı.

Alvi, bağımsızlık günü konuşmasında, ülkesinin Keşmir halkının "özgürlük" mücadelesine desteğini yineledi ve İslamabad'ın, Keşmir konusundaki tutumuna destek veren aralarında Türkiye'nin de olduğu dost ülkelere teşekkür etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ana vatanın ideolojik sınırlarının yanı sıra topraklarını savunurken ve korurken canlarını feda eden tüm vatan evlatlarına" şükranlarını sundu.



İslamabad'ın Keşmirlilerin "kendi kaderini tayin etme" mücadelesine verdiği desteği yeniden teyit eden Han, "Hindistan'ın yasa dışı işgaliyle cesurca mücadele ederken onlara her düzeyde tüm desteği sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Han, "Ülkenin yüreği, son bir yıldır askeri kuşatma altında olan, Hindistan'ın yasa dışı işgali altındaki Cammu Keşmir'deki (IIOJK) kardeşlerimizin çektikleri acılarla kan ağlamakta." ifadesine yer verdi.





















