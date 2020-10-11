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Aktüel Pakistan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladı
Aktüel

Pakistan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 09:43:51 -
Pakistan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladı

KARAÇİ (AA) - Pakistan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında kısa süre önce ilan edilen ateşkes, barış ve istikrar için olumlu bir gelişme. Tarafların mutabık kaldığı insani koşulların yerine getirilmesini umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sürdürülebilir barışın, Ermenistan güçlerinin, Azerbaycan topraklarından çekilmesine bağlı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Pakistan, iki taraf arasındaki sürdürülebilir barışın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının eksiksiz ve kapsamlı şekilde uygulanmasına ve Ermenistan güçlerinin, Azerbaycan topraklarından çekilmesine bağlı olduğuna inanıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Pakistan'ın, bu çabasında kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.

- Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes ilan edilmişti

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu, bir operasyon başlatmış ve operasyonda Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

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