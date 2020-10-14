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Aktüel Pakistan askeri, Afganistan sınırındaki güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda öldü
Aktüel

Pakistan askeri, Afganistan sınırındaki güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-14 12:56:38 -
Pakistan askeri, Afganistan sınırındaki güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda öldü

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, sınırdaki güvenlik noktasına Afganistan tarafından teröristlerin düzenlediği saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker ise yaralandı.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Afganistan sınırındaki Bajur bölgesinde yer alan güvenlik noktasına, hududun diğer tarafından saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerin yaşamını yitirdiği, 1 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

Pakistan Ordusunun Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, iki ülke sınırının her iki tarafında artan şiddet olaylarına dikkat çekerek, bunun "Afganistan'daki barış sürecini baltalamak" anlamına geldiğini söylemişti.

- 2014'ten bu yana 5 binden fazla militan etkisiz hale getirildi

İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı'nın (TTP) güvenlik güçlerine saldırılar düzenlemek için sınırın diğer tarafında kamplar kurduğunu öne sürüyor.

TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014'ten bu yana 5 binden fazla militan etkisiz hale getirilirken, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.

Afganistan-Pakistan sınırı, Veziristan ve Aşiretler Bölgesi'nde etkili olan TTP, 2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kuruldu.

Örgüt, kendisine amaç olarak Pakistan'da şeriat hükümlerini uygulamayı ve ABD'nin Afganistan operasyonuna karşı çıkmayı belirledi.

TTP, 2008'de Pakistan tarafından yasaklı örgüt olarak belirlendi, 2014'te başlayan Zarb-e Azb askeri operasyonuyla da Pakistan sınırları dışına çıkarıldı.

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