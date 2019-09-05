0553 313 94 23

Pakistan Ankara Büyükelçisi Qazi, Keşmir’e yardım çağrısında bulundu

Ankara’da Keşmir konulu bir panel düzenlendi.

05 Eylül 2019 Perşembe 17:33
Pakistan Ankara Büyükelçisi Qazi, Keşmir’e yardım çağrısında bulundu

Ankara’da Keşmir konulu bir panel düzenlendi. Panelde bir konuşma yapan Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, “Pakistan halkı ve hükümeti, Türkiye’deki kardeş halkın Keşmirliler hakkında tutarlı ve ilkeli desteğini bekliyor” dedi.


Hindistan ve Pakistan arasında kalan Keşmir bölgesi 1947’den beri karışık durumda ve karışıklığın hiç son bulmadığı bölgede şuan da Hindistan askerlerinin ablukası altında kalan Pakistanlıların neler yaşadıklarını, durumlarının ne olduğunu anlatmak üzere Ankara’da bir panel düzenlendi. Cammu ve Keşmir Anlaşmazlığı: Güncel Krizin Bölgesel Barış ve Güvenliğe Tehditleri başlıklı panel Ankara’da Stratejik Düşünce Enstitüsü konferans salonunda gerçekleşti.


Büyükelçi Qazi, “Neredeyse bir ay boyunca, Hindistan’ın işgal ettiği Cammu ve Keşmir, yaklaşık bir milyon Hint askerinin silah ve süngülerinin zorlayıcı kuvveti yoluyla uygulanan sanal bir abluka olarak, dünyanın geri kalanından uzakta kalmaya devam etti. Abluka ayrıca bu abluka iletişim alanını da kapsadı. Telefon yok, hücre kapsama alanı yok, internet yok, medya yok, basın ve kesinlikle insan hakları örgütleri ve gözlemciler yok. Demir yumruğu duyduk biliyoruz, Keşmir’de de onun Hint tezahürünü yani Saffron Demir Yumruğu’nu görüyoruz” ifadelerini kullandı.


Türk hükümeti ve halkıyla çok iyi ilişkilerinin olduğunu hatırlatan Büyükelçi Qazi, “Hindistan işgalinde bulunan Jammu ve Keşmir’de acı çekenlerin yanı sıra Pakistan halkı ve hükümeti, devam eden insan hakları ihlallerini sona erdirmek ve aynı zamanda kendisinin hakkını güvence altına almak için Türkiye’deki kardeş halkın Keşmirliler hakkında tutarlı ve ilkeli desteğini biliyor” şeklinde konuştu.


Çok sayıda katılımcının bulunduğu panel Pakistan Ankara Büyükelçisi Qazi’nin konuşmasının ardından soru cevap bölümü ile devam etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ergene Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
    1. Ergene Belediyesi eylül ayı olağan..
    2. Putin’den Abe’nin İkinci Dünya Savaşı..
    3. Kara Kuvvetleri 4 hastayı helikopterle..
    4. HDP binasına terör baskını
    5. Su kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk..
    6. Eskişehirspor yönetiminde kazan..
    7. İnsan olan bunu yapmaya utanır!
    8. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    9. Takla atan otomobilin sürücüsü..
    10. Futbol okulundan Pazaryerispor’a 25..
    11. Bilecik’te ’’Okul güvenliği ve..
    12. Eken, Orta Anadolu Ekonomi Forumunda..
    13. Karaman’da ilçe milli eğitim müdürleri..
    14. Erkekliğe ilk adımı attılar
    15. Serbest piyasada altın fiyatları
    16. Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman..
    17. Yukatel Denizlispor'da Konyaspor maçı..
    18. Kamu kurumları personel alımı 2019..
    19. CHP'de deprem! O ilçede görevden..
    20. Aşure günü ne zaman hangi tarihte?..
    21. Akşehir’de kıyı kenar çizgisi sorunu..
    22. Hakkında hapis cezası bulunan şahıs..
    23. Rus askeri gemileri Çanakkale..
    24. Çaldıran Belediyesinden 3 bin 570..
    25. Fındık bahçesinde 8 kilogram esrar ile..
    26. Sinop’ta örtü yangını
    27. Zabıta teşkilatının kuruluşunun 193...
    28. Dövizin düşmesi inşaat sektörüne yaradı
    29. Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek?..
    30. İzmir Büyükşehir Belediyesi: "Eymen’in..
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Erdoğan, "Hatırlayan olmaz" demişti... Yaptığı miting olay oldu!..
    Erdoğan, "Hatırlayan olmaz" demişti... Yaptığı miting olay oldu!..

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Eski Bakan Egemen Bağış'a yeni görev!
    Eski Bakan Egemen Bağış'a yeni görev!
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'