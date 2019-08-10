0553 313 94 23

Pakdil'den Kurban Bayramı mesajı

TPB Genel Başkanı Nevzat Pakdil:- "Bayramın aziz milletimizi ve tüm İslam alemini birbirine yakınlaştırmasını ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ederim"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:32
Pakdil'den Kurban Bayramı mesajı

TBMM (AA) - Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Pakdil, mesajında, milletin mutluluklarının birleştiği, birliğin ve beraberliğin güçlendiği bir Kurban Bayramı'nın daha idrak edildiğini belirtti.

Nevzat Pakdil, bayramda öncelikle yoksulların ihtiyaçlarının giderilmesine özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurban, Hz. İbrahim'in Allah tarafından kendine verilen emre karşı sadakati ve Hz. İsmail'in bu emir karşısındaki kulluk bilinci sonucu ortaya çıkmış bir ibadettir. Bu manada milletçe idrak ettiğimiz Kurban Bayramı'nın Allah'a kulluk ve teslimiyet şuuruyla geçmesini dilerim. Bayramın aziz milletimizi ve tüm İslam alemini birbirine yakınlaştırmasını ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ederim."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:32
  1. Kurban Bayramı
  2. Türk Parlamenter Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hayvan pazarında ‘sahte para’ uyarısı
    1. Hayvan pazarında ‘sahte para’ uyarısı
    2. Gurbetten Sılaya Türkeli Buluşması
    3. Vali Güzeloğlu, bayram öncesi trafik..
    4. Denize giren asker, son anda..
    5. Özgür Avcı kimdir? Özgür Avcı İYİ..
    6. Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir..
    7. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr...
    8. AFAD-SEN Başkanı Çelik’ten bayram..
    9. Bakan Kasapoğlu'ndan Kurban Bayramı..
    10. Samsun’da sokak ortasında sopalı..
    11. Kurban bayramında et tüketimine dikkat
    12. Doç. Dr. Akbaş: “80 yaşındaki bir..
    13. Sözleşmeli öğretmenlik KPSS ve sözlü..
    14. Tanzanyalı miniklerin Kur'an-ı Kerim..
    15. Otizmli çocuklar için yapılan etkinlik..
    16. Pakdil'den Kurban Bayramı mesajı
    17. Başkan Yücel, şehit mezarlarını..
    18. Kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam..
    19. Kurban Bayramı'na doğru
    20. Bingöl’de kurban pazarı ve çarşıda son..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz