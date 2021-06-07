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Ekonomi Pakdemirli’den üreticilere müjde!
Ekonomi

Pakdemirli’den üreticilere müjde!

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli hayvan üreticilerine müjdeli haberi verdi. Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hayvan üreticilerine destek ödemelerinin başlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 12:32:00 -
Pakdemirli’den üreticilere müjde!

 Yeni akit  Ankara 

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli hayvan üreticilerine müjdeli haberi verdi. Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hayvan üreticilerine destek ödemelerinin başlayacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ‘Destek bizden, üretmek sizden’ başlığı ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hayvancılık destek ödemelerinin bu hafta başlayacağını duyurdu. Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında 201 bin 509 yetiştiricinin elinde bulunan 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için toplamda 753 milyon 515 bin TL ödeme yapılacak.

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Yorumlar

Hakkı Dayı

Çok gülünç bir rakam, üreticiye hakaret eder gibi bir rakam. Çiftçi başına 3000 TL eder.
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