Pakdemirli’den Rusya’ya taziye mesajı!
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Kuzey Kutbu’nda gerçekleştirilen tatbikat sırasında hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Zinichev ile ilgili taziye mesajı yayınladı.
YENİ AKİT ANKARA
Kuzey Kutbu’nda gerçekleştirilen tatbikat sırasında Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Zinichev’in hayatını kaybetmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli taziye mesajı yayınladı.
Pakdemirli, Rusça yayınladığı mesajında, “Üzülerek, Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığı başkanı Bay Yevgeny Zinichev'in Kuzey Kutbu'ndaki bir tatbikat sırasında öldürüldüğü haberini aldım. Ülkemizde orman yangınlarıyla mücadelede işbirliği yaptığımız Sayın Zinichev'in ani ölümüyle ilgili olarak Rusya Federasyonu Hükümeti'ne, Acil Durumlar Bakanlığı'na ve Afet ailesine taziyelerimi sunarım” ifadelerini kullandı.