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Pakdemirli’den coğrafi işaret müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa çekirdeksiz üzümünün Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescillendiğini müjdeledi.

23 Mart 2019 Cumartesi 09:54
Pakdemirli’den coğrafi işaret müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa çekirdeksiz üzümünün Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescillendiğini müjdeledi. Pakdemirli, ürünün bundan sonra ‘Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzüm’ olarak anılacağını açıkladı.

Çiftçiye 8.8 milyar liralık teşvik

Akhisar’da konuşan Pakdemirli, tarımsal destekler kapsamında üreticiye yılın ilk üç ayında 8,8 milyar lira ödeme yapıldığına da dikkat çekti. Pakdemirli, dün itibariyle çiftçilere 1 milyar 432 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapılmaya başlanacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 09:54
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