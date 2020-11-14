Pakdemirli: Siirt’te bal üretimi yüzde 422 arttı
Terör örgütüne karşı sürdürülen başarılı operasyonlar sonucu huzur ve güven ortamına kavuşan, zengin florasıyla dikkati çeken Çemikari Yaylası’nda, Tarım ve Orman Bakanlığının “Organik Pervari Balı Üretimi ve Markalaşması Projesi” kapsamında verilen destekle 13 arıcı, 750 kovanda organik bal üretimi yaptı.
Yılın ilk bal hasadına videokonferans yöntemiyle katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bol ve bereketli bir sezon temenni etti.
Siirt’in tarımsal üretiminin son yıllarda arttığına dikkati çeken Pakdemirli, “Bölgeye huzur gelmesiyle üretimle ilgili haberler olumlu yönde gelişti. Bu bizi son derece memnun ediyor. Bizim de bölgemize yapabileceğimiz ne destek olursa her zaman Bakanlık olarak üreticimizin emrindeyiz” dedi.
Pakdemirli, Siirt’in tarım açısından potansiyeli olan ve son yıllarda bitkisel üretimde gelişme kaydeden iller arasında bulunduğuna işaret ederek, “Siirt’te 2002’de bitkisel üretim miktarı 119 bin 461 ton iken 2019’da yüzde 61’lik artışla 191 bin 894 tona yükseldi. Buğday, kırmızı mercimek, Siirt fıstığı, dane mısır, üzüm, nar, domates ve kavun öne çıkan ürünlerimiz. Siirt’te 2002’de 45 bin dekar olan fıstık alanı 2019’da yüzde 633 artışla 285 bin dekara yükseldi” diye konuştu.