Pakdemirli: 2021 sonunda et ithalatı yapılmayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 yılının sonu itibarıyla herhangi bir et ithalatının olmayacağını bildirdi. Ödemiş ilçesi Balabanlı Mahallesi’nde üreticilerle bir araya gelen Pakdemirli, Türkiye’nin kaynaklarını iyi değerlendirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Avrupa’da süt sığırında 1 numarayız. Etle ilgili birçok eleştirimiz var, evet son dönemde etle ilgili tüketim arttığı için bazen eksik kalıyor bazen ithalat yapılabiliyor ama inşallah 2021 yılının sonu itibarıyla da herhangi bir ithalatımız olmayacak. Buna rağmen sığırda Fransa’dan sonra yine ikinci sıradayız.”