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Gündem Pahalıya patlayan hata! Sahte banka görevlisinin tuzağına düştü
Gündem

Pahalıya patlayan hata! Sahte banka görevlisinin tuzağına düştü

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan H.Ç. isimli bir vatandaş kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşerek 8 bin 249 lira dolandırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 20:37:00 -
Pahalıya patlayan hata! Sahte banka görevlisinin tuzağına düştü

Samsun'da bir kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp telefonla arayan dolandırıcının tuzağına düşerek 8 bin 249 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç.'yi telefonla arayıp kendisini bankadan aradığını ve kredi kartından işlem yapılmaya çalışıldığını söyleyin kandırdı. Dolandırıcı, H.Ç.'ye işlemi iptal edeceğini söyleyip cep telefonuna gelen onay şifresini alan dolandırıcı kredi kartından 8 bin 249 lira çekerek dolandırdı.

Dolandırıldığını anlayan H.Ç. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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