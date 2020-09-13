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Yerel Padişah torunları dehşeti yaşadı! Bıçak çekip cama dayandı
Yerel

Padişah torunları dehşeti yaşadı! Bıçak çekip cama dayandı

2'nci Abülhamid devrinde Sara Sultan tarafından yapılan yalıda ikamet eden abla-kardeşe komşuları bıçak çekti. Korkuya kapılan yalı sakinleri polise gidip şikayetçi olurken, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 13:17:00 - 2020-09-13 13:19:31
Padişah torunları dehşeti yaşadı! Bıçak çekip cama dayandı

2. Abdülhamid Han döneminde Raimondo Daronco’ya yaptırılan ve Sara Sultan’ın ikiz torunlarına tahsis edilen Faik ve Bekir Bey Yalısı’nda korku dolu anlar yaşandı. Büyük babalarından miras kalan tarihi binada yaşayan avukat ikiz kardeşler, komşularının bıçaklı tacizine maruz kaldı.

Geçtiğimiz günlerde, yalının çatısından ses duyan kardeşlerden Banu O. üst kata çıkarak neler olup bittiğini kontrol etmek istedi. Üst kata çıktığında, elinde 30 santimlik kesici aletle duran birisinin panjura dayanmış olduğunu gördü. Genç kadına sert bakışlar atan şahsın, yan komşu olduğu anlaşıldı. Büyük bir telaş ile ablasının yanına giden Banu O. polisi arayarak yardım istedi.

Polis ekibinin gelmesiyle rahat bir nefes alan kardeşler, şahıstan şikayetçi oldu. Yapılan tetkiklerin ardından, kız kardeşleri bıçakla korkutan adamın, akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Sabah’ın haberine göre, birkaç gün sonra Banu O.’nun telefonu çaldı. Arayan kişi, hastanede tedavi altına alınan şahıstı. İddiaya göre şahıs, telefonda Banu O.’ya, “Takip ediliyorsun. Dikkatli ol” dedi.

Kardeşlerin şikayetçi olmasıyla birlikte, abla – kardeşe koruma kararı verildi.

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