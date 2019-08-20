Paçavra yazarı terör sevicileri savunup devleti hedef gösterdi! Cumhuriyet terör destekçiliğinden sıkılmadı

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Terör örgütü PKK ile ilişkisi bulunanları belediye kadrolarına yerleştirmeleri, devletin belediye hizmeti için ayırdığı bütçeyi HDP’li olmamaları sebebiyle ilçe belediyelerine vermek yerine çevre belediyelere akıtmaları, belediye kartlarından Türk Bayrağı’nı kaldırmaları, şehit yakınlarının işlerine son vermeleri, PKK’lı teröristlerin leşleri için sözde saygı duruşunda bulunmaları gibi bir çok suçlamayla görevlerinden alınan terör destekçisi eski belediye başkanları Ahmet Türk, Bedia Özgökçe Ertan veAdnan Selçuk Mızraklı’ya destek, yine kendini Atatürkçü olarak lanse eden ve kemalizm postunun altında her türlü devlet karşıtı oluşuma destek verenlerden geldi. Cumhuriyet Yazarı Orhan Bursalı bugünkü “Demokrasicilik üzerine fantastik öneriler” başlıklı yazısında bir yandan terör destekçisi kayyımları savunurken bir yandan da devleti bölücülükle suçladı.

Devlet PKK destekçilerine belediye mi teslim edecek?

Bursalı, PKK destekçisi eski belediye başkanlarının görevden alınmasını, “Bu ülkenin milyonlarca yurttaşını, bu kararınızla, aslında fiilen vatandaşlıktan çıkarıyorsunuz. Oy kullanma hakkını ellerinden alıyorsunuz, yasaklıyorsunuz.” ifadeleriyle bir demokratik hakkın ihlaliymiş gibi lanse etti. Ne var ki devletin görevlerinden biri de iç huzuru sağlamak olduğundan yeni bir hendek vakasının yaşanmaması için o belediyelerde oluşturulacak PKK kadrolarına karşı çıkılması gerekiyordu. PKK destekçisi eski belediye başkanlarını savunmakla kalmayan Bursalı, “Birleştirici değil parçalayıcı davranıyorsunuz. Bu ülkeye lütfen bir iyilik yapın ve bu kararları iptal edin.. Kürtler bu ülkenin, vatanın bütünlüğünün ayrılmaz bir parçasıdır ve anayasal haklarını istedikleri gibi kullanmaktan alıkonamazlar…” diyerek devleti bölücülükle suçlarken, Kürt düşmanı bir devlet profili lanse ederek de bölücü ifadeler kullandı.