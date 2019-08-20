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Paçavra yazarı terör sevicileri savunup devleti hedef gösterdi! Cumhuriyet terör destekçiliğinden sıkılmadı

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı bugünkü yazısında yerlerine kayyım atanan PKK destekçisi belediye başkanlarını savunurken, devleti bölücülük yaptığı suçlamasıyla alenen hedef aldı.

20 Ağustos 2019 Salı 11:12
Paçavra yazarı terör sevicileri savunup devleti hedef gösterdi! Cumhuriyet terör destekçiliğinden sıkılmadı

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Terör örgütü PKK ile ilişkisi bulunanları belediye kadrolarına yerleştirmeleri, devletin belediye hizmeti için ayırdığı bütçeyi HDP’li olmamaları sebebiyle ilçe belediyelerine vermek yerine çevre belediyelere akıtmaları, belediye kartlarından Türk Bayrağı’nı kaldırmaları, şehit yakınlarının işlerine son vermeleri, PKK’lı teröristlerin leşleri için sözde saygı duruşunda bulunmaları gibi bir çok suçlamayla görevlerinden alınan terör destekçisi eski belediye başkanları Ahmet Türk, Bedia Özgökçe Ertan veAdnan Selçuk Mızraklı’ya destek, yine kendini Atatürkçü olarak lanse eden ve kemalizm postunun altında her türlü devlet karşıtı oluşuma destek verenlerden geldi. Cumhuriyet Yazarı Orhan Bursalı bugünkü “Demokrasicilik üzerine fantastik öneriler” başlıklı yazısında bir yandan terör destekçisi kayyımları savunurken bir yandan da devleti bölücülükle suçladı.

Devlet PKK destekçilerine belediye mi teslim edecek?

Bursalı, PKK destekçisi eski belediye başkanlarının görevden alınmasını, “Bu ülkenin milyonlarca yurttaşını, bu kararınızla, aslında fiilen vatandaşlıktan çıkarıyorsunuz. Oy kullanma hakkını ellerinden alıyorsunuz, yasaklıyorsunuz.” ifadeleriyle bir demokratik hakkın ihlaliymiş gibi lanse etti. Ne var ki devletin görevlerinden biri de iç huzuru sağlamak olduğundan yeni bir hendek vakasının yaşanmaması için o belediyelerde oluşturulacak PKK kadrolarına karşı çıkılması gerekiyordu. PKK destekçisi eski belediye başkanlarını savunmakla kalmayan Bursalı, “Birleştirici değil parçalayıcı davranıyorsunuz. Bu ülkeye lütfen bir iyilik yapın ve bu kararları iptal edin.. Kürtler bu ülkenin, vatanın bütünlüğünün ayrılmaz bir parçasıdır ve anayasal haklarını istedikleri gibi kullanmaktan alıkonamazlar…” diyerek devleti bölücülükle suçlarken, Kürt düşmanı bir devlet profili lanse ederek de bölücü ifadeler kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:12
  1. Bursa
  2. Ahmet Türk
  3. Bedia Özgökçe Ertan
  4. Adnan Selçuk Mızraklı

YORUM YAZ

  • Milletin ta kendisiMilletin ta kendisi30 dk önce
    Devlet daha ne kadar sabredeceksin bu haysiyetsiz gazeteye. Bir vakfı halledemediniz. Vallahi sabrımız tükendi
  • Cengiz Cengiz 34 dk önce
    Devlet yetkilileri bunlara neden birşey yapamıyor.Anayasal hak diyor,insanın en doğal hakkı yaşam hakkı değilmi?teröre desdek verenleri devlet biliyor,bunları kamuoyu önünde deşifre etse olmazmı?
  • MidyatlıMidyatlı46 dk önce
    devlet bu şekil basit ve pasif olunca tabı ermenisi de yahudisi de teröristi de devleti yıkmak için ellerinden geleni yapmaya devam edecekler? biz devlet olarak bu kader saf vicdanlı ve iyi niyetli olmamalıyız. ve bu günün fırsatı asırlar sonra bir haha ele geçemeyebilir bir an önce bu halkı bilinçlendirip gereğini yapmalıyız yoksa iş işten geçince her kes dizine vurup ağlasa da beş para etmez.
  • AliAli51 dk önce
    Cumhuriyet Gazetesi paçavra yazarı Orhan Bursalı bugünkü yazısında terör sevicileri savunup devleti hedef gösterdi de devlet buna neden müsâde ediyor. Neden sessiz kalıyor? Terörü savunmak suç değil mi?!

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