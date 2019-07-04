Paçavra Yazarı Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu'nun duasından rahatsız!

Taha Emre Özdemir Ankara

Paçavra Cumhuriyet'in yazarı Enver Aysever, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlarken makam odasında dua etmesine ilişkin, "Kamusal alanda bunu yapmak doğru değil." diyerek kullandığı ifadelerle zihninin 28 Şubat'lı günlerde esir kaldığını itiraf etti. İmamoğlu'nun CHP oyları ile başkan olamadığını bilmesinden dolayı bu şekilde davranmak zorunda kaldığını söyleyen Aysever, şunları söyledi:

"İmamoğlu’nun başkanlık odasına imam getirip dua ile göreve başlaması, ardından da 'O oda benim özel alanım' diye açıklama yapması, geniş kesimlerin bunu görmezden gelmesi benzer durumdan kaynaklıdır. (İmamoğlu CHP oylarının başkan olmaya yetmeyeceğini biliyor elbette. Makam odasının kamusal alan olduğunu da biliyor kuşkusuz.)

Birileri bu duruma itiraz etmezse eğer, sanki işler yolunda, doğrusu/olağanı buymuş gibi sonuç çıkar ortaya. Oysa her iki durum da yanlıştır. Üstelik bu uygulamayı da yapanların bildiği hakikattir!"

Aysever'in hedefinde PKK sevici HDP de vardı. "HDP güçlendikçe pragmatik tutum sergilemek zorunda kalıyor." diyen Aysever, şu ifadeleri kullandı:

"HDP’nin birkaç gün arayla hem Şeyh Said’i anması, hem de Sivas Katliamı için sert metinle tepki göstermesi tam da kitle partisi olma zorunluluğundan ya da zaafından kaynaklıdır. (HDP siyasal kodları soldan gelen önemli siyasal yapıdır. Ancak güçlendikçe, kitleselleştikçe bazı durumlarda pragmatik tutum takınmak zorunda kalmıştır.)"