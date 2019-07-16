Paçavra Birgün’den kutsala görülmemiş saldırı! ‘Tanrıyı insan yarattı’

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

PKK destekçisi BirGün’ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı ‘ümmet’ söylemine düşmanlığı sürüyor. Ümmet düşüncesini eleştirmek için yazı kaleme alan paçavra ‘yazar’ı Turan Eser, “İnsan dinsizdi. Dili ve milliyeti yok idi. Tanrı bile yoktu. Onu yaratan da insandı.” ifadeleriyle kutsallara kin kustu. Dini insan aklının ürünü olarak gösteren ve şehitliğin, din üzerinden oluşturulan bir olgu olduğunu savunan Eser, kulluktan insanlığa geçilmesini isteyerek kulluğu insanlık dışı bir yaşam biçimiymiş gibi gösterdi.

Şehitlik mertebesini insan aklının ürünüymüş gibi gösterdi!

Din olgusunun insanlar tarafından üretildiğini söyleyen Turan Eser, “İnsan dinsizdi. Dili ve milliyeti yok idi. Sadece doğal insan idi. Tanrı bile yoktu. Onu yaratan da insandı. Peygamberler henüz doğmamıştı. Her şeye ‘kadir’ kutsal kitaplar yazılmamıştı.” sözleriyle kutsal değerleri küçümseyerek din düşmanlığı yaptı. Türk toplumunun değerlerini hedef alan Eser şehitlik makamını da, “Tüm kerametler insan aklının ürünüydü. Tanrılar için öldürmek ve ölmek sadece kullara mahsus bir ‘şehitlik’ mertebesiydi.” sözleriyle küçümsedi.

Ümmete insan dışı bir topluluk muamelesi yaptı

Dine ve dînî, toplumsal değerlere hakaret eden Eser, Hz. Muhammed’e tabi olarak Kur’an-ı Kerim'i kitap kabul eden ‘ümmet’e de dil uzattı. Sözde demokrasi güçlerini ‘ümmet’ karşıtı harekete çağıran Eser, “Demokrasi güçleri kul değil insan, ümmet değil toplum olmak için mücadelesinin merkezine, sözünü ve siyasal eylemi laikleşmek ve demokratikleşmeyi koymalıdır.” sözleriyle Allah’a iman edip kendisini kul olarak tanımlayan insanlara hakaret etti.