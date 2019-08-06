Paçavra Birgün operasyona da karşı! Askeri harekatı karalamaya başladılar

Oğuzhan Çağlar Yeniakit.com.tr

Fırat Nehri’nin doğusundan Türkiye’yi tehdit eden terör gruplarına karşı başlatılması planlanan harekâtı karalama kampanyaları sürüyor. PKK destekçisi BirGün Gazetesi’nin ‘yazarlarından’ İbrahim Varlı, bugünkü yazısında kullandığı “Komşu bir ülkenin egemenliğinin ihlali olan “güvenli bölge”nin siyasi ve askeri hedefleri belirsiz.” ifadeleriyle, terörün bitirilmesi amacıyla başlatılacak olan operasyonu ‘Suriye egemenliğinin ihlali’ biçiminde lanse ederek, devlet karşıtı terör yanlısı tutum sergilemiş oldu.

‘Güvenli Bölge’yi sorun olarak tanımladı

Güney sınırlarımızdan yönelen tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla başlatılan harekâtların devamı olan Fırat’ın doğusuna yönelik düzenlenmesi planlanan askeri operasyonun amacı, güvenli bölge oluşturarak bölgeyi terörden arındırmak. Güvenli Bölge oluşturmanın sorun olduğunu öne süren Varlı, “Komşu bir ülkenin egemenliğinin ihlali olan ‘güvenli bölge’nin siyasi ve askeri hedefleri belirsiz. Bu bölgelerde ne kadar kalınacağı, ne yapılacağı muğlak.” ifadeleriyle, gerçekleştirilecek askeri operasyonu Suriye’nin egemenliğine müdahaleymiş gibi gösterdi. “Her ‘güvenli bölge’ yeni güvenlik sorunu yaratacaktır.” diyen Varlı, bu ifadeleriyle de yapılması planlanan harekâtı karalamaya çalıştı.