Paçanga böreği gerekli malzemeler | Paçanga böreği tarifi
Paçanga böreği yapılışı | Leziz bir börek tarifi arıyorsanız; paçanga böreği tarifini mutlaka denemelisiniz. Peki, paçanga böreği nasıl yapılır? Paçanga böreği tarifi | Tam ölçülü paçanga böreği tarifi | Pastırmalı börek tarifi
Kahvaltı sofralarına, akşam yemeklerine uygun bir tarif arıyorsanız; paçanga böreğini denemelisiniz. Peki, paçanga böreği için hangi malzemeler gerekli?
Paçanga böreği tarifi
Malzemeler:
1 adet yufka
150 gram pastırma
150 gram aşar peyniri
1 adet domates
1 adet kapya biber
1 adet yeşil biber
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Paçanga böreği nasıl yapılır?
Öncelikle kaşar peynirini rendeleyin.
Ardından pastırma, domates ve biberleri dilimleyin.
Yufka dışında tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
Yufkayı üçgenler halinde kesin.
Yufkalara iç harçtan pay edin.
Yufkaları sigara böreği gibi sarın.
Ardından böreğinizi kızgın yağda pişirin.
Afiyet olsun.