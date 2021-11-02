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Kadın - Aile Paçanga böreği gerekli malzemeler | Paçanga böreği tarifi
Kadın - Aile

Paçanga böreği gerekli malzemeler | Paçanga böreği tarifi

Paçanga böreği yapılışı | Leziz bir börek tarifi arıyorsanız; paçanga böreği tarifini mutlaka denemelisiniz. Peki, paçanga böreği nasıl yapılır? Paçanga böreği tarifi | Tam ölçülü paçanga böreği tarifi | Pastırmalı börek tarifi

Yeniakit Publisher
2021-11-02 22:04:00 - 2021-11-02 22:05:13
Paçanga böreği gerekli malzemeler | Paçanga böreği tarifi

Kahvaltı sofralarına, akşam yemeklerine uygun bir tarif arıyorsanız; paçanga böreğini denemelisiniz. Peki, paçanga böreği için hangi malzemeler gerekli?

Paçanga böreği tarifi

Malzemeler:

1 adet yufka

150 gram pastırma

150 gram aşar peyniri

1 adet domates

1 adet kapya biber

1 adet yeşil biber

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Paçanga böreği nasıl yapılır?

Öncelikle kaşar peynirini rendeleyin.

Ardından pastırma, domates ve biberleri dilimleyin.

Yufka dışında tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Yufkayı üçgenler halinde kesin.

Yufkalara iç harçtan pay edin.

Yufkaları sigara böreği gibi sarın.

Ardından böreğinizi kızgın yağda pişirin.

Afiyet olsun.

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