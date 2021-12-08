Pabuçdere ve Kazandere barajları kuruma noktasına geldi

İstanbul'a su sağlayan Kırklareli'ndeki Pabuçdere ve Kazandere barajları kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

Sonbahar aylarının büyük oranda yağışsız geçmesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi günden güne azaldı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, nisan ayında yüzde 80,82 olarak zirve yapan 10 barajın doluluk oranı mayıs ayından itibaren kademeli olarak düşmeye başladı.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 68 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 358 milyon 35 bin metreküp ölçüldü.

En önemli barajlarda su kıtlığı yaşanıyor

Su seviyesi en çok azalan barajların başında Kırklareli'nin Karadeniz sahiline yakın bölgesinde yer alan Pabuçdere ve Kazandere geldi.

Kazandere Barajı'nda nisanda yüzde 76,1 seviyesinde olan doluluk oranı yüzde 4,91'e, Papuçdere'de ise 76,22'den yüzde 2,74'e geriledi.

58 milyon 5 bin metreküp su toplama kapasitesine sahip, ormanlık alanda bulunan Pabuçdere ile 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere barajlarının sadece en derin bölgesinde az miktarda su kaldı.

Her iki barajda da suyun çekilmesi nedeniyle kum adacıkları ve çatlaklar oluştu. Kazandere Barajı'nın bir bölümünde yabani otların yeşerdiği görüldü.

Pabuçdere'de bugün itibarıyla 1 milyon 600 bin, Kazandere'de ise 860 bin metreküp su olduğu kayıtlara geçti.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları Elmalı'da yüzde 50,94, Terkos'da yüzde 40,83, Darlık'ta yüzde 33,82, Büyükçekmece'de yüzde 40,24, Ömerli'de yüzde 68,73, Sazlıdere'de yüzde 20,86, Alibey'de yüzde 18,94 ve Istrancalar'da yüzde 27,67 oldu.