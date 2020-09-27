Pablo Escobar'ın evinde, gizlenmiş 18 milyon dolar çıktı

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın daha önce de para çıktığı evinde, duvara gizlenmiş 18 milyon dolar nakit para ortaya çıktı.

Kolombiya’da 27 yıl önce polis tarafından öldürülen ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın gizli serveti ortaya çıktı.

Plastik poşetle gizlenmiş servet

Escobar’ın yeğeni Nicolas Escobar, Medellin’de amcasına ait evde plastik poşetle duvarın içine gizlenmiş 18 milyon dolar bulduğunu söyledi.

Amcası Pablo Escobar'ın evinde beş yıldır yaşayan yeğeni Nicolas Escobar, amcasına ait parayı nerde bulacağını özsezi ile tahmin ettiğini iddia etti. Yeğen Escobar 18 milyon dolar nakit paranın yanında ayrıca bir altın kalem, bir daktilo, uydu telefonları, bir kamera ve bir film rulosu da bulduğunu söyledi.

Evde daha önce de para bulunmuştu

Nicolas Escobar daha önce de amcası tarafından gizlenmiş para bulduğunu açıklamıştı. Ancak Escobar, bulduğu nakit paraların kullanılamaz durumda olduğunu ifade etmişti.

Dünyanın en zengin 7. insanı

Ekonomi dergisi Forbes, 1989’da Escobar'ı 25 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin yedinci insanı olarak açıklamıştı. Escobar 1980’lerde Medellin Kartelinin başındayken dünyada tüketilen kokainlerin yüzde 80'ini üretiyordu.