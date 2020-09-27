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Yaşam Pablo Escobar'ın evinde, gizlenmiş 18 milyon dolar çıktı
Yaşam

Pablo Escobar'ın evinde, gizlenmiş 18 milyon dolar çıktı

Kolombiyalı ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar, ölümünden 27 yıl geçse de hakkında çıkan haberlerle gündemde kalmaya devam ediyor. Servetiyle konuşulan Escobar'ın daha önce de para çıkan evinden bu sefer 18 milyon dolar nakit para çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 22:10:00 - 2020-09-27 22:13:57
Pablo Escobar'ın evinde, gizlenmiş 18 milyon dolar çıktı

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın daha önce de para çıktığı evinde, duvara gizlenmiş 18 milyon dolar nakit para ortaya çıktı.

Kolombiya’da 27 yıl önce polis tarafından öldürülen ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın gizli serveti ortaya çıktı.

Plastik poşetle gizlenmiş servet

Escobar’ın yeğeni Nicolas Escobar, Medellin’de amcasına ait evde plastik poşetle duvarın içine gizlenmiş 18 milyon dolar bulduğunu söyledi.

Amcası Pablo Escobar'ın evinde beş yıldır yaşayan yeğeni Nicolas Escobar, amcasına ait parayı nerde bulacağını özsezi ile tahmin ettiğini iddia etti. Yeğen Escobar 18 milyon dolar nakit paranın yanında ayrıca bir altın kalem, bir daktilo, uydu telefonları, bir kamera ve bir film rulosu da bulduğunu söyledi.

Evde daha önce de para bulunmuştu

Nicolas Escobar daha önce de amcası tarafından gizlenmiş para bulduğunu açıklamıştı. Ancak Escobar, bulduğu nakit paraların kullanılamaz durumda olduğunu ifade etmişti.

Dünyanın en zengin 7. insanı

Ekonomi dergisi Forbes, 1989’da Escobar'ı 25 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin yedinci insanı olarak açıklamıştı. Escobar 1980’lerde Medellin Kartelinin başındayken dünyada tüketilen kokainlerin yüzde 80'ini üretiyordu.

 

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Yorumlar

Ulvi

Paralar kullanılır durumda olsa ıslık çalarak uzardı.Kimsenin ruhu duymazdı.
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hay Allah, cimri zenginler uzulecek

goturememis mi obur tarafa:)
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