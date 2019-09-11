Özyeğin Üniversitesi'ne tepki: Yetkililer duyarsız kalmamalı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

İstanbul Özyeğin Üniversitesi'nin 12-14 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği '2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu' adlı etkinliğe tepki gösteren Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, "Bu etkinlik aileyi yıkmaya yönelik bir eylemdir. İstanbul Sözleşmesi'nin arkasına sığınan, aileyi ifsat etmeyi amaçlayan yurtdışı şer odaklarından beslenerek feminist terör örgütlerince desteklenen bu sempozyumu iptal edilmeli." dedi.

Adem Çevik sempozyumun tehlikelerine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Özyeğin Üniversitesi'nin organizesiyle yapılan ve kamuoyunda eşcinsellik sempozyumu olarak bilinen bu etkinlik aileyi yıkmaya yönelik bir eylemdir. Anayasamızın 41. Maddesi ailenin korunması hakkından bahseder. Eşcinsellik ise tüm insanlığa karşı bir savaştır. Üstelik ülkemizin milli güvenliğini tehdit etmektedir."

'İptal etmiyorsanız destekliyorsunuz demektir'

"Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Lütfen İstanbul Sözleşmesi'nin arkasına sığınan, aileyi ifsat etmeyi amaçlayan yurtdışı şer odaklarından beslenerek feminist terör örgütlerince desteklenen bu sempozyumu iptal edin. Türkiye Aile Meclisi ve bileşenleri olarak Devlet Başkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Valimize ve YÖK Genel Kurulu'na çağrı yapıyoruz. Eşcinsellik sempozyumunu iptal etmiyorsanız destekliyorsunuz demektir. Kendinizi, ailenizi ve ülkemizi helak olmaktan kurtarın. Önce aile şiarıyla hareket eden kurumları, kuruluşları, aileleri ve kişileri vazifeye davet ediyoruz."