Özyeğin Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre Özyeğin Üniversitesi Fakülte ve meslek yüksek okullarında görevlendirilmek üzere 8 öğretim üyesi alınacak. Özyeğin Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 12 Mayıs’ta başlamış olup son başvuru tarihi ise 27 Haziran. Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte Özyeğin Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya e-posta yoluyla yapılır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlan başvuru koşulları ve detayları www.ozyegin.edu.tr web adresinde başvuru tarihi itibariyle duyurulacaktır.

Eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.