Özyeğin Üniversitesi öğretim görevlileri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekiyor.

Adayların son başvuru tarihi olan 29.04.2021 günü mesai bitimine kadar hazırladıkları evrakları e-posta yoluyla Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi için ([email protected]) adresine diğer başvurular için ise ([email protected]) adresine ulaştırmaları gerekmektedir. Eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitenin web adresinde (https://www.ozyegin.edu.tr) yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır.

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