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Ekonomi Özyeğin Üniversitesi öğretim görevlileri alacak
Ekonomi

Özyeğin Üniversitesi öğretim görevlileri alacak

Özyeğin Üniversitesi ilanla duyurduğu akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 13:20:00 -
Özyeğin Üniversitesi öğretim görevlileri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda Uygulanacak  Merkezi  Sınav  İle  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekiyor.

Adayların son başvuru tarihi olan 29.04.2021 günü mesai bitimine kadar hazırladıkları evrakları e-posta yoluyla Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi için ([email protected]) adresine diğer başvurular için ise ([email protected]) adresine ulaştırmaları gerekmektedir. Eksik belgelerle başvuru ve süresi   içerisinde   yapılmayan   başvurular   kabul   edilmeyecektir.   Ön   değerlendirme   sonuçları   ve   kesin   sonuçlar   Üniversitenin   web   adresinde (https://www.ozyegin.edu.tr) yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır.

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