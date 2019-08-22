MEB'de görev yapan kadrolu öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme başvuruları başladı. MEB PersonelMilli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan 2019 Mazerete Bağlı Yer Değişikliği atamalarında tercihler bugün alınacak. Peki Özür grubu atamalarında hangi okullar tercih edilebilir? Özür grubu atamaları tercihleri nasıl yapılır? İşte Özür grubu atama tercih sayfası Özür grubu atamalarında tercih edilebilecek okulların listesi 2019

Özür grubu atamaları tercihleri nasıl yapılır?

2019 Yılı Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme tercih işlemleri bugün itibariyle başlıyor. Özür grubu atamalarında ilk aşama olarak başvuruların alınması ve onaylanması adımı gerçekleşti. Bu süreç 5-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapıldı. Özür grubu atamalarında ikinci aşama ise bugün itibariyle başlıyor. Bu aşamada başvurusu onaylanan öğretmenlerden kurum tercihi alınacak.

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Özür grubu atamaları tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atama sonuçları ise Milli eğitim Bakanlığı tarafından 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmenlerin kurumlarıyla ilişik kesme işlemleri başlayacak. 2019 yılı özür grubu atamalarında hangi okullar tercih edilebilecek? 2019 yılı özür grubu atamalarında tercih edilebilecek kurumların listesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilerleyen saatlerde açıklanacak. Özür grubu atamalarında tercih edilebilecek okulların listesi yayımladığı anda eş zamanlı olarak mebpersonel.com sitesinden ulaşabilirsiniz.

2019 yılı özür grubu atamalarında tercih edilebilecek kurumların listesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilerleyen saatlerde açıklanacak. Özür grubu atamalarında tercih edilebilecek okulların listesi yayımladığı anda eş zamanlı olarak mebpersonel.com sitesinden ulaşabilirsiniz.

ÖZÜR GRUBU ATAMALARINDA TERCİH EDİLEBİLECEK OKULLARIN LİSTESİ 2019