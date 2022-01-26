Özür dilemek zorunda kalmıştı! Bekaroğlu'ndan İmamoğlu'na tepki
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluları kar yağışıyla baş başa bırakarak esarete teslim ettiği akşam bir balıkçıda görüntülendi. Görüntünün o akşama ait olmadığını savunan CHP'li Mehmet Bekaroğlu, fotoğrafın doğrulanmasının ardından sosyal medyadan özür dileyerek "Gerçekten utandım" ifadelerini kullandı. Özür olayının perde arkasını anlatan Bekaroğlu, "Ben dahil kendisini savunan herkesi kontrpiyede bıraktı" sözleriyle İmamoğlu'na tepki gösterdi.
Günlerce öncesinden üst üste yapılan kar yağışı uyarılarını dikkate almayarak İstanbulluları esarete mahkum eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bulunan bir balıkçıda görüntüleri ortaya çıktı.
AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Betül Sayan Kaya'nın sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun söz konusu görüntülerini paylaştı.
Görüntünün o akşama ait olmadığını savunan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Kaya'ya aklınca tepki göstermişti.
Ancak Ekrem İmamoğlu'nun görüntüyü doğrulamasının ardından Bekaroğlu, Betül Sayan Kaya'dan özür dileyerek "Gerçekten utandım" ifadelerini kullanmıştı.
"Kendisini savunan herkesi kontrpiyede bıraktı"
Özür olayının perde arkasını Haberler.com'a anlatan Mehmet Bekaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.
"İmamoğlu keşke o açıklamayı daha önce yapsaydı" diyen Bekaroğlu, "Ben dahil kendisini savunan herkesi kontrpiyede bıraktı" ifadelerini kullandı.