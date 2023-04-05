Özür dile Meral

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının camına 31 Mart gecesi isabet eden kurşun üzerinden bir kaşık suda fırtınalar koparan ve seçim ayarlı siyasi saldırı izlenimi vererek “Fail Erdoğan” iftirasıyla rant devşirmeye çalışan Meral Akşener ve avanesi, gerçeğin ortaya çıkmasıyla adeta dut yemiş bülbüle döndü.

“Kumar masası” diyerek dağıttığı 6’lı masaya tıpış tıpış geri dönen ve “Bizim olduğumuz masada HDP olamaz” diyerek karşı çıktığı PKK’nın siyasi uzantısı ile yapılan kirli ittifaka boyun eğmek zorunda kalan Akşener, “Recep Bey! Tehditleri vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel” sözleriyle haksız ithamlarda bulunduğu Başkan Erdoğan’a yönelik iftiraları için ne özür beyanında bulundu ne de yaptığı skandal paylaşımları sildi. İP lideri Akşener’in aradan geçen 5 güne rağmen hâlâ iftirada ısrar etmesi ve yaptığı provokatif paylaşımlarını silmemesi, “6’lı masada tükürdüğünü yalayan Akşener, Başkan Erdoğan’a karşı başını dik tutmaya çalışıyor” yorumlarına sebep oldu.

Tüm sermayesi kızarmaz yüzü

Konuyu Akit’e değerlendiren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Türk siyaseti maalesef son zamanlarda bir takım suni yapılanmalara kaldı. Bunlardan ikisi İyi Parti ve Meral Akşener. Akşener sadece ekmediği yerden biçmeyi hesap eden, başkasının emeğini sahiplenip ona basarak yürüyen birisi. Burada da aklı sıra partisinin il binasına kurşun atılmış, buradan ne yaparım da barajın altına giden oylarımı yukarıya çıkarabilirim diye bir gürültü kopardı. Bu tür siyasetçilerde utanma yoktur. Bunların sermayeleri kızarmaz yüzleridir. Sonrasında ortaya ne çıktı? İBB’de çalışan ve daha önce de sol örgütlerin nümayişlerine katılan, fişlenmiş bir isim çıktı. Hırsız kovalarken kurşun atmış da gitmiş onun partisine değmiş. Koca cumhurbaşkanı seninle mi uğraşacak? Sen kimsin de senin partini kurşunlatsın. Ardından şunu söylüyor; “Ben Allah’tan başka kimseden korkmam.” Aslında Meral Akşener korkak. Eğer korkak olmasa, ‘kumar masası, noter masası’ dediği ve ayağının tersiyle iterek devirdiği masaya bir daha dönmez. Korkuttular. Eğer o masaya dönmüşse korkularından ötürü dönmüştür. Cumhurbaşkanımız karşı iri kıyım lafları ederken o biliyor ki vicdanlı bir adam kimseyi korkutmak gibi derdi olmayan bir adam mert bir adam. Ama öbür taraftakilerden korkuyor. Korktuğu yeniden o masaya döndü. Korktuğu için daha önce sıtma benzetmesi yaptığı kesinlikle kaybedecek aday diye tarif yaptığı Kılıçdaroğlu’nun yanına yeniden gitti sığındı” dedi.

Akşener'in kalibresi düşük

Aydemir şöyle devam etti: “Bunlar maalesef düşük kalibreli siyasetçiler. Bir partinin genel başkanı bu kadar seviyesiz düşünmemeli. Bir olay olmuşsa, önce insan bir bakar ne oluyor. Ama bu kaliteli nitelikli liderler için geçerli. Bunlar ne yapıyorlar? ‘Acaba bundan nasıl nemalanırım’ telaşına düşüyor. Tıpkı Saraçhane’de yaptığı miting gibi. Dün yapılan temayül yoklamasını seyrettik. Bunların dava diye, Türkiye diye bir dertleri yok. Millet diye bir dertleri yok. Bunların tek dertleri bireysel çıkar ve hesapları. Akşener’in itibari yerlere düşmüştür. Sıfır hale gelmiştir.”

Suratı kayış gibi

Milli Beka Harekete Genel Başkanı Murat Şahin ise, “Burada Meral Akşener, ülkücü camiayı masanın içerisine satmaya çalışıyor. Bayrağını ve vatanını seven ülkücülerin burada çok uyanık olması gerekiyor. Vatanını seven insanların PKK’nın olduğu masada işi yoktur. Burada kendi kendilerine tiyatro çevirip, insanların önüne servis ediyorlar. Bu ülke tiyatro ve hamaset planlarıyla yönetilemez. Burada İyi Partililerin elini vicdanlarına koyarak, yapılan provokasyonu görmesi gerekiyor. Meral Akşener aradan geçen günlere rağmen hâlâ geri adım atmıyor, paylaşımlarını silmiyor. Bir insanın suratı kayış gibi olursa, ne söylersen söyle. Ne özür diler, ne de çıkıp kamuoyu önünde ‘ben bir hata yaptım’ der. Çünkü kendisi hatalı. Oturduğu masa hatalı. Yazdıkları 289 tane madde hatalı. Dolayısıyla hatalı bir insan özür dilemez.”

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