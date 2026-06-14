Russula brevipes. Lameller: Gövdeye bağlı veya hafifçe aşağı doğru inen lameller, kalabalık veya birbirine yakın, kısa ve sıktır. İlk başta beyaz veya kremsi olan lamelleri, bazen kahverengimsi lekelenme ve renk değişikliği gösterir. Bazen ise özellikle gövde ile birleşme yerinin yakınında mavimsi ila mavi renktedir. Et: Beyaz, bazen dilimlendiğinde rengi kahverengimsi olur. Gövde-Sap: Sap (gövde) 3-4 cm uzunluğunda, 1,5–3 cm kalınlığındadır. Sağlam, aşağı yukarı eşit, kuru, kel ve beyazımsı bir sapı vardır. Eti Beyazdır. Bazen dilimlendiğinde rengi kahverengimsi olabilmektedir. Koku: Koku ayırt edici olmamakla birlikte, hafif kötü veya hafif kokulu olduğu bildirilmiştir. Tat hafif, orta veya kuvvetli buruktur. Spor Baskısı: Spor baskın rengi krem ile beyaz renklerde olur. Sporlar 7–10 x 5–7 µm (ancak bazı örneklerde çok daha küçüktür; 4–7 x 4–5 µm) boyutlarındadır. Genel olarak elipsoidden subglobose görünüme bürünebilirler. Habitat: Russula brevipes mantarı genellikle kozalaklı ağaçların iğneleri arasında veya geniş yapraklı ağaçların yaprakları altında büyür. Bu kısa saplı mantar, köknar, ladin, Douglas köknarı ve baldıran da dahil olmak üzere çeşitli cinslerden ağaçlarla mikorizal bir ilişki içindedir. Mevsim: Yazdan sonbahara kadar görmek mümkündür. Ilıman iklime sahip ülkelerde kışları da rastlanabilir. Yenilebilirlik ve Toksisite: Yenilebilir olmasına rağmen, Russula brevipes mantarları yumuşak veya acı bir tada sahiptir. Mantar gövdesini kaplayan ve onları ıstakoz mantarlarına dönüştüren parlak turuncu bir küf olan ascomycete mantarı Hypomyces lactifluorum tarafından parazitlendiğinde daha lezzetli hale geldikleri bildirilmiştir. Ek bilgiler: Bodur Kirmit mantarına benzer birçok tür bildirilmiştir. Russula delica, R. brevipes’e benzeyen birkaç mantardan biridir. Hygrophorus subalpinus görünüşte R. brevipes’e biraz benzer ancak kırılgan etinden yoksundur ve yapışkan bir şapkası vardır. Kuzeybatı Pasifik türü Russula cascadensis de R. brevipes’e benzer, ancak keskin bir tada ve daha küçük meyve gövdelerine sahiptir. Bir başka benzer olan R. vesicatoria’nın lamelleri genellikle sap ekinin yakınında çatallanır. R. angustispora, R. brevipes’e oldukça benzer, ancak 6,5-8,5 x 4,5-5 µm boyutlarında daha dar sporlara sahiptir ve ikinci türlerde bazen gelişen soluk yeşilimsi banda sahip değildir. Avrupa’da Russula delica Bodur Kirmite en çok benzeyen türdür ve kıtanın kuzey bölgelerinde daha nadir olmakla birlikte, geniş çapta dağılmıştır. Genel morfolojide R. brevipes’e benzer şekilde, biraz daha büyük sporlara (9–12 x 7–8.5 µm) sahiptir ve zebra benzeri sırt desenleriyle birbirine bağlanan belirgin siğiller içeren bir yüzey süslemesine sahiptir. Biberli mantar – Lactifluus piperatus, mantar dokusu kesildiğinde veya yaralandığında lateks (süt) üretmesiyle R. brevipes’ten kolayca ayırt edilebilir. Bodur Kirmit Mantarının Faydaları... Bağışıklığı Güçlendirir: İçerdiği yararlı bileşikler sayesinde vücudun hastalıklara karşı direncini artırmaya yardımcı olur.Sindirim Dostudur: Yüksek lif yapısıyla bağırsak sağlığını destekler ve sindirim sistemini düzenler.Kilo Vermeye Yardımcıdır: Düşük kalori ve yağ oranı sayesinde diyet listelerinde rahatlıkla yer bulabilen doyurucu bir besindir.Mineral ve Vitamin Deposu: Vücudun su dengesini korumaya destek olur ve gerekli mikro besinlerin alınmasını sağlar. Dip not: Haberde yazılanlar, sadece ve sadece BİLGİLENDİRME amaçlıdır. Mantar toplamak ve tanımlamak kesinlikle uzmanlık gerektiren bir konudur. Bodur Kirmit mantarı (Russula brevipes), genellikle Temmuz ayı ortasından Ekim ayı sonuna kadar olan dönemde yetişir. Özellikle yaz ortasından sonbaharın başlarına kadar olan, bol yağışlı ve nemli dönemlerde ormanlık alanlarda sıkça görülür.