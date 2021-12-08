Özür dile Kılıçdaroğlu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) milletin kürsüsünde ahlaksız hareketle ülke gündemine düşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler çığ gibi büyüyor. Vatandaşlar sosyal medya hesabından yapılan hakaret karşısında tepkilerini dile getirirken siyasetçi ve STK temsilcileri de gazetemiz Akit aracılığıyla Kılıçdaroğlu’nun yaptığı ağır hakaret içeren hareketle ilgili acilen milletten özür dilemesi gerektiğini söylediler.

“Kılıçdaroğlu özür dilemeyi bilmeli”

Özür dilemenin en büyük erdem olduğunu söyleyen AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, “Meclis’in bir ağırlığı, bir adabı, bir hükmü şahsiyeti ve Gazi unvanı gibi önemli kazanımları var. Buna özellikle parlamenterlerin dikkat etmesi, koruması hatta yüceltmesi gerekiyor. Hele ki bir Genel Başkan’ın ortamı geren, saygınlığına yakışmayacak davranışlarda bulunan bir kişi olmaması da önemlidir. Hiç kimsenin bu davranışı kabul edilemez ama milleti temsil eden ve bir partinin lideri olan bu kişiye hiçbir şekilde yakışmaz. Bütçe görüşmeleri Meclis’imizin en fazla önem verdiği ve son derece nezaketli bir ortamda yürütülen süreçlerden bir tanesidir. Meclis, saygın bir yerdir, orada bulunanlar saygın insanlar olmak zorundadır bu onların görevidir. Ülkemizin huzura ihtiyacı olduğu bu günlerde toplumu germenin anlamı yoktur. İnsan gaflette bulunabilir. Bilinçaltına attığı bazı şeyler istemsizce gün yüzüne çıkabilir. Bu affedilebilir bir durumdur. Ancak erdemli bir kişi gibi çıkıp ‘özür’ dilemeyi bilmeli hatayı yapan insan. Özür dileyen bir insanı kimse asıp, kesmez. Ancak özür dilemek yerine daha sonra çıkıp başka bir kişi tarafından savunup, normalleştirilmeye çalışılması farklı bir boyuttur. Özür dilemek en büyük erdemdir. Kılıçdaroğlu’nu Meclis’in adabına uymayan davranışlarından dolayı kınıyorum ve biran önce özür dilemesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum” dedi.

“Bilinçaltına attıkları gün yüzüne çıkıyor”

“Herkes kendine yakışanı yapar” diyen Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran da, “CHP’nin daha önce de buna benzer çok olayı var. Şu anda millete şirin görünmek için bu tip hareketlerini bilinçaltına hapsetmeye çalışıyorlar ancak görüldüğü gibi ister istemez gün yüzüne çıkıyor. Orası milletin kürsüsüdür. Onlar vekildir ona göre davranmak zorundadır. O hareket millete çekilmiştir. Zaten darbelerle, tehditlerle, kasetlerle başa gelenlerin edepli, ahlaklı olmasını beklemiyoruz. Ancak bir özür dilemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Aydemir: Kılıçdaroğlu, bütün milleti utandırdı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Kılıçdaroğlu’nun hareketi karşısında sadece kendisinin değil, bütün milletin mahcup olduğunu söyledi. Herkesin söz ve hareketlerine dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Aydemir, “Biz milleti temsil ediyoruz. Siyasi partilerin genel başkanlarının daha çok dikkat etmesi gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu, bütün milleti utandırdı. Mesleği gazeteci olan ve Meclis’te halkı temsil eden bir vekil olarak mahcup oldum. Bu milletin çok yüksek değerleri var. Keşke o değerlerden faydalansalar. O değerlerden faydalansalar bu tür davranışlar ortaya çıkmaz” diye konuştu.