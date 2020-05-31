Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yeter artık! Kaybedersem gideceğim desin

CHP’den ihraç edilen Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz katıldığı bir televizyon programında erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Girdiği her seçimden hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "bizi tahrik edip sokağa çekmeye çalışıyorlar" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun artık gitmesi gerektiğini dile getirdi.

Yılmaz konuşmasında, "Erken seçim mi istiyor. Şuraya yazsın ki kaybedersem gideceğim. Yeter artık! Bu defa da kaybedersem gideceğim yazsın. Millete bunu göstersin. O zaman Türkiye'de herkes erken seçim ister" ifadelerini kullandı.