Öztürk Yılmaz'dan disipline sevk edilmesine itiraz

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini anımsatarak, bu yanlıştan dönülmesini umduğunu söyledi.

Tedbirli olarak disipline sevk edildiğini anımsatan Yılmaz, "Bu tedbirin kaldırılması konusunda itirazda bulunuyoruz. Tedbir kararı, benim CHP içerisinde filen ve hukuken hiçbir şey yapamamam anlamına geliyor. Milletvekilliğinden kaynaklanan ve CHP'nin bir üyesi olarak, sahip olmam gereken haklar şimdiden elimden alınmış oluyor. Buna itiraz ettik. Umuyorum bundan olumlu sonuç alırız ve bu disiplin süreci tamamlanmış olur." ifadelerini kullandı.