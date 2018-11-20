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Öztürk Yılmaz'a bir şok da memleketinden!

CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, CHP'nin Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ile ilgili aldığı karardan memnuniyet duyduklarını belirtti.

20 Kasım 2018 Salı 18:10
Öztürk Yılmaz'a bir şok da memleketinden!

TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu'nun, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'a verdiği "ihraç" kararına ilişkin, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, "Bizim partimizin disiplin kurulu gereğini yapmıştır." dedi.

Konuya ilişkin Taştan, süreci bildikleri ve takip ettiklerini söyledi.

Partili olarak alınan karara saygı duyduklarını belirten Taştan, "Bizim partimizin disiplin kurulu gereğini yapmıştır. Bu karara saygı duyarız. Bu bir süreçti, bugün ise bir karar verildi. Kararlarına saygılıyız. Yani partimizin aldığı karara saygılıyız." ifadesini kullandı.

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 18:10
  1. Ardahan
  2. Öztürk Yılmaz

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