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Öztürk Yılmaz yeni partiyi resmen kurdu! İşte ismi

CHP'den istifa eden Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, Yenilik Partisi'ni kuruyor. Partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 11:22:00 - 2020-07-20 11:26:09
Öztürk Yılmaz yeni partiyi resmen kurdu! İşte ismi

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın başkanlığındaki Yenilik Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi.

Kuruluş için gerekli evraklar, kurucu üyeler tarafından bugün İçişleri Bakanlığı'na getirildi.

Kurucu üyelerden Nazım Özer, Bakanlığın önünde yaptığı açıklamada, partinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin bir yeniliğe ihtiyacı olduğunu belirten Özer, "Bu yeniliğe talibiz. Partimizin içinde gençlere ve bayanlara olabildiğince ağırlık vermeye çalışıyoruz" dedi.

Özer, kurulacak partinin Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ile bugün Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini belirterek, ardından Yılmaz'ın açıklamalarda bulunacağını kaydetti.

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Yorumlar

Mahmut KÜÇÜK

Kursun kursun, maksat dostlar alışverişte görsün hesabı... Alacağı oy da Allahu alem 0,000001
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yücel

Arkadaş bu ne ya her önüne gelen parti kuruyor resmen parti çöplüğüne döndü ülke bununda bir sınırı olması lazım, her milletvekili seçilen parti kurarsa vay bu ülkenin haline
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