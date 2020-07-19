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Öztürk Yılmaz yeni parti kuruyor! O partiden bir isim de katılacak

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni parti kuracak. Yılmaz, partisine CHP'den bir ismin de katılacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 23:25:00 -
Öztürk Yılmaz yeni parti kuruyor! O partiden bir isim de katılacak

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın, yeni parti kuracağı bildirildi.

Yeni partisinde teşkilatlandırma çalışmalarında bulunan Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz CHP'den istifa edip partisine katılmak isteyenler olduğunu söyledi.

Yılmaz, partisinde yeni ve genç bir kadro ile çalışmak istediğini belirtti.

CNN Türk'ün haberine göre; Öztürk Yılmaz, 2023 adayı veya bir ittifak arayışında olmadığını, önceliğinin partisini teşkilatlandırmak olduğunu ifade etti.

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