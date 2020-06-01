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Öztürk Yılmaz çılgına döndü: Ya siz bonzai mi içtiniz?

CHP'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına başlayan Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, katıldığı bir programda CHP'li medya tarafından kendisine sansür uygulandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 14:29:00 - 2020-06-01 14:36:22

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP'den ayrıldıktan sonra muhalif medya tarafından görmezden gelindiğini söyledi.

Biz10 Tv'de konuşan Öztürk Yılmaz, Halk Tv'ye konuk olduğunda birileri tarafından kanalın arandığını ve kendisinin neden canlı yayına çıkarıldığının sorgulandığını söyledi.

Yılmaz, "CHP'ye yakın kanallarda partiyi eleştirmek imkansız. Ben mecbur muyum CHP'yi desteklemekle? Çıkıp bir olumsuz kelime edemezsin. Hem çıkarmıyorlar, hem de karşı tarafa çıkınca laf ediyorlar. Ya siz deli misiniz? Bonzai mi içtiniz?" dedi.

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Yorumlar

Biz de kendimizi bildik bileli CHP neyin kafasını yaşıyor diyorduk!?

Meğer bonzaimiş!
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Nono$

bu da kim yahu!!!
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