Öztürk Yılmaz çılgına döndü: Ya siz bonzai mi içtiniz?

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP'den ayrıldıktan sonra muhalif medya tarafından görmezden gelindiğini söyledi.

Biz10 Tv'de konuşan Öztürk Yılmaz, Halk Tv'ye konuk olduğunda birileri tarafından kanalın arandığını ve kendisinin neden canlı yayına çıkarıldığının sorgulandığını söyledi.

Yılmaz, "CHP'ye yakın kanallarda partiyi eleştirmek imkansız. Ben mecbur muyum CHP'yi desteklemekle? Çıkıp bir olumsuz kelime edemezsin. Hem çıkarmıyorlar, hem de karşı tarafa çıkınca laf ediyorlar. Ya siz deli misiniz? Bonzai mi içtiniz?" dedi.