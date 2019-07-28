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Öztürk Yılmaz cephesinden Ali Babacan açıklaması!

Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen yeni partide ismi geçen Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

28 Temmuz 2019 Pazar 21:44
Öztürk Yılmaz cephesinden Ali Babacan açıklaması!

 Yeniakit.com.tr 

Basında çıkan 'Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, Babacan'ın partisine geçiyor' haberlerine ilişkin sitemize açıklamalarda bulunan Öztürk Yılmaz'ın danışmanı, haberlerin gerçeği yanıstmadığını ve Öztürk Yılmaz'ın kendi çizgisinde yeni bir oluşum içerisinde olduğunu belirtti.

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın danışmanı, Ali Babacan tarafından kurulması beklenen partiyle ilgili olarak, "Öztürk Yılmaz, Ali Babacan tarafından kurulması beklenen yeni partide herhangi bir şekilde görev almayacaktır. Kendisi bu iddiaları kesinlikle reddediyor. CHP'den ayrılayarak yeni bir oluşum içerisine girdi. Şu an yeni parti hazırlığında ve bu parti Ali Babacan'ın partisi olmayacak" dedi.

Meclis'ten iki vekil Ali Babacan'ın partisine geçiyor

Öztürk Yılmaz yeni partiyi duyurmuştu

Öztürk Yılmaz, Mayıs ayında Meclis'te yaptığı açıklamada, "Yeni bir şeyler yapacağız. Yaz sonuna doğru kapsamlı bir açıklama yapacağım. Bu bir partinin kopyası değil, Türkiye'yi kucaklayacak bir şey olacak." karşılığını vermişti.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 21:44
  1. Ardahan
  2. Öztürk Yılmaz
  3. Ali Babacan

YORUM YAZ

  • TahaTaha26 dk önce
    Kusmukları toplayın.bir bölen bölünecek
  • IsmailIsmail27 dk önce
    Bunlar tam uyar birbirlerineiyi memleket yönetirler.
  • Nazım ZenginNazım Zengin47 dk önce
    Bu ülkenin yeni oluşumlara ihtiyacı yok. AKP'ye kene gibi yapışmış, kendi menfaatleri için parti içinde bulunan tufeyli tipler temizlenirse sorun çözülür. Yok, AKP bu tufeyli taifesi ile yola devam kararı alırsa, işte o zaman geçmiş olsun(!)
  • TakipçiTakipçi57 dk önce
    Öztürk Yılmaz , Bir sen kalmıştın , çık meydana millet boyunun ülçüsünü görsün.
  • Leyla Leyla 1 sa önce
    Önüne gelen herkez bir yol çiziyorbence karayolculardan yaptıkları yol çizgigörevine gerek kalmayacak bu yeni yetme parti kuracaklarin çizecek leri yol çizgileriyetip artacak bile bu meyanda kara yolcuların işi de rahatlayacak

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