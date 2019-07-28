Öztürk Yılmaz cephesinden Ali Babacan açıklaması!

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Basında çıkan 'Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, Babacan'ın partisine geçiyor' haberlerine ilişkin sitemize açıklamalarda bulunan Öztürk Yılmaz'ın danışmanı, haberlerin gerçeği yanıstmadığını ve Öztürk Yılmaz'ın kendi çizgisinde yeni bir oluşum içerisinde olduğunu belirtti.

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın danışmanı, Ali Babacan tarafından kurulması beklenen partiyle ilgili olarak, "Öztürk Yılmaz, Ali Babacan tarafından kurulması beklenen yeni partide herhangi bir şekilde görev almayacaktır. Kendisi bu iddiaları kesinlikle reddediyor. CHP'den ayrılayarak yeni bir oluşum içerisine girdi. Şu an yeni parti hazırlığında ve bu parti Ali Babacan'ın partisi olmayacak" dedi.

Meclis'ten iki vekil Ali Babacan'ın partisine geçiyor

Öztürk Yılmaz yeni partiyi duyurmuştu

Öztürk Yılmaz, Mayıs ayında Meclis'te yaptığı açıklamada, "Yeni bir şeyler yapacağız. Yaz sonuna doğru kapsamlı bir açıklama yapacağım. Bu bir partinin kopyası değil, Türkiye'yi kucaklayacak bir şey olacak." karşılığını vermişti.