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Öztürk Yılmaz, Ali Babacan ile değil kendisi parti kuruyor! İşte son açıklamaları

CHP’den ihraç edilen bağımsız Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni parti çalışmaları içerisinde olduklarını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

30 Temmuz 2019 Salı 15:23
Öztürk Yılmaz, Ali Babacan ile değil kendisi parti kuruyor! İşte son açıklamaları

CHP’den ihraç edilen Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni parti hazırlığında olduğunu açıkladı. Yılmaz, 'Ezan Türkçe okusun ben anlayayım. Kuran okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun' sözleri sonrası ihraç edilmişti.

CHP’den ihraç edilen Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni parti çalışması hazırlığında olduğunu açıkladı. Yılmaz, "Daha merkezde, koşulsuz parti içi demokrasiyi esas alan, milli bir oluşumu hayata geçirmeyi planladıklarını" söyledi. Yılmaz, “Biz şu an yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Milletin karşına çıktığımızda herkes bizim farkımızı anlayacak. Geniş bir çalışma ekibimiz var. Bütün kesimlerden insanlar var aramızda. Her türlü insanın kendini kolayca ifade edebileceği merkez bir yapı inşa ediyoruz. Partilerdeki Genel Başkan sultasını kıracağız. Mevcut partilerin hepsi bir birinin kopyası. Bu konudaki çalışmalarımızı görünce demokrat düşünen insanlar bize hak verecektir" dedi.

Öztürk Yılmaz cephesinden Ali Babacan açıklaması!

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:23
  1. Ardahan
  2. Öztürk yılmaz
  3. Ali Babacan
  4. Ali Babacan 28 02 2003

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  • yusuf avcıbaşıyusuf avcıbaşı32 dk önce
    Öztürk Yılmaz bey aslında Arapçaya karşı duyduğu duygunun aynısını İngilizce yede göstermesi gerekir. Tüm ingilizce kaynaklarının türkçeleştirilmesini, ingilizcenin yasaklanmasını savunmalıdır.

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