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Öztürk ve Bilici'den bronz madalya

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda milli güreşçi Öztürk ile grekoromen stil 63 kiloda milli güreşçi Bilici bronz madalya kazandı.

26 Ekim 2018 Cuma 21:34
Öztürk ve Bilici'den bronz madalya

Ekrem Öztürk'ten bronz madalya

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Ekrem Öztürk, grekoromen stil 55 kilo bronz madalya mücadelesinde Ermeni Norayr Hakhoyan ile karşılaştı.

Rakibini 4-0 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.

Rahman Bilici'den bronz madalya

Milli güreşçi  Rahman Bilici grekoromen stil 63 kilo bronz madalya mücadelesinde dünya ikincisi Mısırlı Hasan Ahmed Mohamed ile karşılaştı.

Rakibini 6-1 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 21:34
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