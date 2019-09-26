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Öztrak CHP’nin IMF vekili!

IMF temsilcileriyle gizlice görüştüğü deşifre olan CHP’li Faik Öztrak’ın 2000’de BDDK Yardımcılığı yaptığı, 2001’de Kemal Derviş tarafından Hazine Müsteşarı yapıldığı kaydedildi.

26 Eylül 2019 Perşembe 10:17
Öztrak CHP’nin IMF vekili!

 Faruk Arslan  İstanbul 

Ankara Hilton Otel’de IMF temsilcileriyle gizlice görüştüğü deşifre olan CHP’li Faik Öztrak’ın sicilindeki karanlık noktalar dikkat çekiyor. İsmi, IMF’nin Türkiye ekonomisine karabasan gibi çöktüğü 2001 krizinde öne çıkan CHP’li Faik Öztrak’ın 2000’de BDDK Yardımcılığı yaptığı, 2001’de Kemal Derviş tarafından Hazine Müsteşarı yapıldığı kaydedildi. 20 bankanın battığı, binlerce kişinin işsiz kaldığı, Türkiye ekonomisine 251 milyarlık yük bindirilen kriz döneminde Hazine, Faik Öztrak tarafından yönetildi. IMF, bu süreçte borç para vermek için “sömürge yasaları”nı Öztrak aracılığıyla dayattı. Vergilere yüksek zamlar, önlenemeyen enflasyon ile toplumu canından bezdiren isimlerin başında yine Öztrak geldi. Kemal Derviş, 16 ay boyunca birlikte çalıştığı Öztrak’ı kendi yerine geçmesi için mevcut hükümete tavsiye etti. IMF’nin elemanı gibi çalışan Faik Öztrak, 2002’de CHP’den milletvekili yapıldı, MYK’ya yükseltildi. Kılıçdaroğlu’nun 9 yıllık döneminde ‘koltuğuna dokunulmayan’ tek MYK Üyesi Faik Öztrak oldu. Kılıçdaroğlu’nun ABD temaslarında en yakınındaki isim olan Öztrak, 17-25 Aralık sürecinde CHP liderinin FETÖ temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmede bizzat yer alması ve ardından IMF temsilcileriyle görüşmesi dikkat çekti. CHP’de “IMF vekili” gibi hareket eden Faik Öztrak’ın Ankara’daki esrarlı görüşmede IMF temsilcileriyle ne görüştüğünü açıklayamaması manidar karşılanmıştı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 10:17
  1. İstanbul
  2. Ankara Hilton Otel
  3. IMF temsilcileri
  4. CHP’li Faik Öztrak
  5. IMF
  6. Türkiye ekonomisi
  7. 2001 krizi
  8. BDDK Yardımcılığı
  9. Kemal Derviş
  10. Hazine Müsteşarı
  11. Faik Öztrak
  12. borç para
  13. sömürge yasaları
  14. CHP
  15. FETÖ
  16. Kemal Kılıçdaroğlu
  17. 17-25 Aralık süreci
  18. IMF vekili
  19. MYK Üyesi Faik Öztrak

YORUM YAZ

  • Ke-mal Ke-mal 15 dk önce
    Akp vede devlet erkanıbuna bi cözümünüz yok mu
  • Öz track.. :) and derwishÖz track.. :) and derwish17 dk önce
    1997 de GSMH 180 milyarken 20 bankayı batırıp 55 milyarı halka ödetenler gelmiş burda martaval çekiyor
  • Tata TongaTata Tonga25 dk önce
    faik öztrak imf ile osloda mı görüşmüş?
  • TottiTotti34 dk önce
    Hee Faik bey feto temsilcileriyle görüşmüş yani fetoyla veya temsilcileriyle başka kimse görüşmemiş
  • mikiforovmikiforov36 dk önce
    Sisyasal sol(!) bitmiş ... bitmiş sol ... IMF nin kucağına oturacaklarını kim söylerdi ki... Bu siyasal sol 6 . filonun gemilerine sahilden hareket çekiyordu .. demek ki akşamında İstanbul barlarında belki de kafaları çekiyordu medya örttü tabii yoksa böyle bir dönüş mümkün müydüAh siyasal sol ah bi ABD nin IMFsine ilanı aşk edip te kendi değerlerinizle çelişmediğiniz kalmıştı bu gözler onu da gördü. Siyasal sol kanserleşmiş bünyesinde her pislik var siyasal sol bitmiştir.(siyasal islam bitmiş; yok kanser olmuş diyen algıcılara ithafen)

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