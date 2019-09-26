Öztrak CHP’nin IMF vekili!

Faruk Arslan İstanbul

Ankara Hilton Otel’de IMF temsilcileriyle gizlice görüştüğü deşifre olan CHP’li Faik Öztrak’ın sicilindeki karanlık noktalar dikkat çekiyor. İsmi, IMF’nin Türkiye ekonomisine karabasan gibi çöktüğü 2001 krizinde öne çıkan CHP’li Faik Öztrak’ın 2000’de BDDK Yardımcılığı yaptığı, 2001’de Kemal Derviş tarafından Hazine Müsteşarı yapıldığı kaydedildi. 20 bankanın battığı, binlerce kişinin işsiz kaldığı, Türkiye ekonomisine 251 milyarlık yük bindirilen kriz döneminde Hazine, Faik Öztrak tarafından yönetildi. IMF, bu süreçte borç para vermek için “sömürge yasaları”nı Öztrak aracılığıyla dayattı. Vergilere yüksek zamlar, önlenemeyen enflasyon ile toplumu canından bezdiren isimlerin başında yine Öztrak geldi. Kemal Derviş, 16 ay boyunca birlikte çalıştığı Öztrak’ı kendi yerine geçmesi için mevcut hükümete tavsiye etti. IMF’nin elemanı gibi çalışan Faik Öztrak, 2002’de CHP’den milletvekili yapıldı, MYK’ya yükseltildi. Kılıçdaroğlu’nun 9 yıllık döneminde ‘koltuğuna dokunulmayan’ tek MYK Üyesi Faik Öztrak oldu. Kılıçdaroğlu’nun ABD temaslarında en yakınındaki isim olan Öztrak, 17-25 Aralık sürecinde CHP liderinin FETÖ temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmede bizzat yer alması ve ardından IMF temsilcileriyle görüşmesi dikkat çekti. CHP’de “IMF vekili” gibi hareket eden Faik Öztrak’ın Ankara’daki esrarlı görüşmede IMF temsilcileriyle ne görüştüğünü açıklayamaması manidar karşılanmıştı.