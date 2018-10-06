Öztekin fırtına gibi başladı!

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup olan Göztepe'de Yasin Öztekin, mücadelenin 69. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, üst üste forma giydiği 4. maçta 5. golüne ulaşmış oldu.

5.GOLÜNÜ ATTI

Kayserispor ve Konyaspor'a 1, Trabzonspor deplasmanında da 2 gol atan Yasin, Kasımpaşa maçında da ceza sahası dışından attığı kaydettiği gol ile 5. golüne imza attı.

2 DE ASİST YAPTI

Mücadelenin tamamında sahada kalan Yasin, 8. hafta itibariyle 5 golle doğrudan katkı verirken, 2 kez de golü hazırlayan isim oldu.